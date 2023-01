Dominic Thiem schlägt bei Exhibition-Event vor Australian Open auf

Dominic Thiem wird nach dem enttäuschenden Auftreten beim ATP-250-Event von Adelaide zwar kein zweites Mal in der Millionenstadt aufschlagen, stattdessen tritt der Österreicher vor den Australian Open beim Exhibition-Event Kooyong Classic in Melbourne auf.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.01.2023, 18:32 Uhr

Nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden in der Qualifikation für das ATP-250-Event von Adelaide ist es ungewöhnlich still geworden um Dominic Thiem. Kein Statement, ob das sieglose Antreten einen Verbleib in Adelaide notwendig macht. Kein Statement, wie denn die regelrechte Klatsche gegen den Koreaner zu erklären sei. Stattdessen: ein Foto auf den sozialen Medien, das den Österreicher beim Training mit Landsmann Sebastian Ofner zeigt.

Dominic Thiem ist also bereits seit einigen Tagen in Melbourne, um sich dort am Trainingscourt den Feinschliff für die Australian Open zu holen. Für jenes Major-Event, bei dem Thiem 2020 bereits das Endspiel erreichte und dort nur knapp gegen Seriensieger Novak Djokovic den Kürzeren ziehen sollte. Zuletzt startete der 29-Jährige 2021 in Melbourne, damals setzte es ein enttäuschendes Aus im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov. Im Vorjahr fehlte Thiem verletzungsbedingt.

Thiem auf Exhbition-Niveau am Start

Fest steht indes auch: Thiem wird vor den Australian Open doch noch etwas Wettkampfluft schnuppern können - wenn auch nur auf Exhibition-Niveau. Der Österreicher wird nämlich vom 10. bis zum 12. Januar beim Kooyong Classic in Melbourne aufschlagen, wo sich unter anderem Andy Murray, Jannik Sinner oder Taylor Fritz die Ehre geben.

Bei den Australian Open ist Dominic Thiem nur dank einer Wildcard dabei. Aufgrund einer Umschichtungen auf den hinteren Plätzen ist der Österreicher erst seit Montag wieder zurück unter den Top-100 der ATP-Weltrangliste. Nach dem US-Open-Triumph 2020 hatte Thiem noch Rang drei bekleidet.