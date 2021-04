Dominic Thiem - Start in Madrid soll trotz fortwährender Knieschmerzen halten

Dominic Thiem will trotz anhaltender Knieschmerzen nach wie vor beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf die internationale Tennisbühne zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 21:40 Uhr

Sein bislang letztes Match auf der ATP-Tour bestritt Dominic Thiem am 16. März in Dubai gegen Lloyd Harris. Nach der Niederlage gegen den Südafrikaner wurde es ruhig um den amtierenden US-Open-Sieger, auf Antreten in Miami, Monte Carlo und Belgrad verzichtete der Österreicher aufgrund kleinerer physischer und psychischer Probleme.

Das mentale Tief sei mittlerweile überwunden, wurde Thiem in einem Beitrag des ORF zitiert, die Knieprobleme machen dem Weltranglistenvierten allerdings nach wie vor etwas zu schaffen. Dennoch gab sich der 27-Jährige vorsichtig optimistisch: "Wenn ich jetzt auf die Matches blicke, ist da noch mehr Adrenalin im Spiel. Generell wird es auch von Tag zu Tag besser."

Thiem mit Trainingseinheiten zufrieden

Daher plant Thiem nach wie vor mit einem Start bei dem am 2. Mai beginnenden ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Bis dahin solle das Knie nach Möglichkeit keine Schmerzen mehr bereiten, denn spielerisch nähert sich der Lichtenwörther kontinuierlich seinem besten Niveau an.

"Im Training spiele ich wieder richtig gut, ich bewege mich gut. (...) Sobald ich wieder richtig motiviert war, ist es dann auch richtig schnell gegangen", meinte Thiem, der in der trainingsfreien Phase gemäß eigenen Angaben körperlich allerdings etwas abgebaut hatte. Ein wenig Zeit bleibt dem Österreicher aber noch, um sich für das Event in Madrid auch physisch in Topform zu bringen.