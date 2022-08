Dominic Thiem: "Versucht, ein Level draufzusetzen"

Dominic Thiem startet in der Nacht auf Montag in das ATP-250-Event von Winston-Salem (Hier im Liveticker). Die vergangenen Wochen hat der Niederösterreicher genutzt, um die Intensität auf dem Trainingscourt weiter zu erhöhen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 21:19 Uhr

Dominic Thiem kehrt in Winston-Salem auf Hartplatz zurück

So groß die Fragezeichen vor dem ersten Auftritten von Dominic Thiem auf Hartplatz nach über einem Jahr auch sind: Die Worte des Österreichers im Vorfeld des ATP-250-Events von Winston-Salem, sie stimmen durchaus positiv. Die Trainingsleistungen passen, so Thiem gegenüber der Austria Presse Agentur (APA), die Absage für das ATP-Masteres-1000-Event von Cincinnati, sie diente rein der Vorsicht. Denn: Thiem peilt nach den US Open ein dichtes Programm - Starts in Metz und Tel Aviv inklusive - an.

Dementsprechend sei auch die Trainingsintensität in den vergangenen Tagen weiter nach oben gefahren worden: "Ich habe versucht, wieder ein Level draufzusetzen. Das ist mir ganz gut gelungen", erklärte Thiem vor dem Auftaktmatch gegen J.J. Wolf in North Carolina. Der ehemalige Weltranglistendritte sei überzeugt, seinem alten Leistungsniveau immer näher zu kommen. "Ich versuche gerade noch, mein altes Spiel wiederzufinden. Ich komme immer näher", sagte der Österreicher.

Thiem zuversichtlich

Zweifelsohne seien die vielen Monate seit dem letzten Auftritt auf Hardcourt in Dubai im Mai 2021 nicht einfach zu kompensieren gewesen, aber die Umstellung auf Hartplatz falle ihm nicht allzu schwer, wie Thiem betonte: "Ich fühle mich generell wohl auf Hardcourt, wie ich mich bewege und wie ich darauf spiele. Ich glaube, dass das ganz gut klappen kann." In Winston-Salem ist Thiem, der in der Weltrangliste mächtig an Boden verloren hat, dank einer Wildcard im Hauptfeld mit dabei.

Das ATP-250-Event dient dem 28-Jähigen zweifelsohne lediglich zur Vorbereitung auf die US Open. Ein Saisonhighlight, wie Thiem - der 2020 in Flushing Meadows seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte - betont: "Seit es klar ist, dass ich dieses Jahr wieder spielen kann, waren die US Open immer ein ganz großes Ziel. Ich freue mich extrem drauf."

Thiem mit schwieriger Aufgabe

In den vergangenen Wochen ging Thiem im Training zwar ohne größere Veränderungen, aber dafür mit der Überzeugung, in der Lage zu sein, "wieder genau so zu spielen wie vor zwei, drei oder vier Jahren, als ich sehr erfolgreich war", ans Werk. Mittelfristig steht für den Lichtenwörther jedoch einmal der Weg zurück nach oben in den ATP-Charts im Fokus: "Das Ziel sind die Top 100 und damit auch die direkte Qualifikation für den Hauptbewerb für die Australian Open."

In der Nacht auf Dienstag hat der 28-Jährige in Winston-Salem auch gleich eine durchaus knifflige Aufgabe zu lösen: Es geht gegen den Lokalmatadoren J.J. Wolf, der erst vor wenigen Wochen beim ATP-500-Event von Washington das Halbfinale erreichen konnte. Eine blendende Möglichkeit für Thiem, die Verbesserungen der letzten Wochen unter Wettkampfbedingungen auf den Prüfstein zu stellen.