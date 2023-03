Dominic Thiem: Mehr drin, mehr Spin - Zahlen aus Indian Wells zeigen Fortschritte

Dominic Thiem ist auf einem guten Weg - zumindest, wenn man den Zahlen aus Indian Wells glauben darf.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 14:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Geht man nach den Ergebnissen in 2023, sieht das ungut aus für Dominic Thiem: Ein Sieg bei sieben Niederlagen stehen für ihn in dieser Saison zubuche, einzig gegen Alex Molcan beim Turnier in Buenos Aires ging Thiem als Sieger vom Platz.

Das Gefühl seit seiner Rückkehr nach rund einem Jahr, nach der hartnäckigen Handgelenksverletzung und einem mentalen Tief: Die Vorhand streut, auch der "heavy Spin" ist nicht mehr ganz so heavy wie in früheren Zeiten.

Die Firma "Tennis Insights" hat nun jedoch Zahlen geliefert, die Fortschritte erkennen lassen, speziell, was die Vorhand angeht.

Thiems Zahlen vor der Verletzung (bei 1.564 untersuchten Vorhänden):

87,5 Prozent im Feld

eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 77,6 Meilen/Stunde

eine durchschnittliche Topspinrate von 2.978 Umdrehungen/Minute

Topspin generell zu 93 Prozent gespielt

Nach der Verletzung (907 Vorhände analysiert), sah die Sache anders aus:

79,2 Prozent im Feld

eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 74,8 Meilen/Stunde

eine durchschnittliche Topspinrate von 2.674 Umdrehungen/Minute

Topspin generell zu 89 Prozent gespielt

Also durchweg schlechtere Zahlen, die Thiems Vorhandproblematik recht gut belegen.

In Indian Wells hatte Thiem nun zwar zum Auftakt gegen Adrian Mannarino verloren, jedoch deutlich besserer Vorhand-Zahlen geliefert. Konkret (bei 171 analysierten Vorhänden):

83 Prozent im Feld

eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 75,6 Meilen/Stunde

eine durchschnittliche Topspinrate von 2.835 Umdrehungen/Minute

Topspin generell zu 94,7 Prozent gespielt

Noch keine, die an die "alten Zeiten" herankommen, aber auf dem Weg dahin scheinen.

Nächster Stopp für Thiem nun: die Miami Open, für die er ebenfalls eine Wildcard erhalten hat. Ob er auf den guten Zahlen aus Indian Wells aufbauen kann? Ende nächster Woche wissen wir mehr.