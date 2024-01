Australian Open: Hanfmann/Koepfer verlieren im Halbfinale

Schade – Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer haben den Einzug in das Finale der Australian Open knapp verpasst. Die beiden Deutschen verloren gegen die Italiener Andrea Vavassori und Simone Bolelli mit 3:6, 6:3 und 6:7 (5).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2024, 08:25 Uhr

Das war richtig knapp. Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann wehrten sich gegen die beiden Italiener bravourös, doch am Ende waren es wenige Ballwechsel, die das Halbfinale in Melbourne entschieden haben. Im dritten Satz standen die Deutschen dabei bereits mehrfach mit dem Rücken an der Wand und mussten beim Stand von 4:5 (Aufschlag) sogar einen Matchball abwehren.

Rohan Bopanna – mit 43 Jahren die neue Nummer eins

Doch das deutsche Duo konnte sich in den Match-Tiebreak retten. Hier waren die etwas offensiver spielenden Italiener aber von Beginn an vorn und ließen sich den Sieg auch nicht mehr nehmen.

Hanfmann und Koepfer waren im Einzel jeweils in der ersten Runde ausgeschieden und hatten dann im Doppel für Furore gesorgt. In der zweiten Runde hatten sie dabei die australischen Titelverteidiger Rinky Hijikata und Jason Kubler besiegt.

Im Finale treffen die beidebn Italiener nun auf Rohan Bopanna (Indien) und Matthew Ebden (Australien). Der Inder Bopanna hat schon vor dem Endspiel Geschichte geschrieben. Durch den Sieg im Halbfinale wird Bopanna nach dem Turnier die Nummer eins der Weltrangliste im Doppel sein – und das im Alter von 43 Jahren. Noch nie war ein Profi an der Spitze der Herren-Doppel-Weltrangliste älter.

