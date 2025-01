Draper über Aufgabe gegen Alcaraz: Verletzung war "Tickende Zeitbombe"

Die Fünf-Satz-Siegesserie von Jack Draper hat mit der Aufgabe gegen Carlos Alcaraz ein Ende gefunden. Die britische Nummer 1 kämpft immer noch mit den Folgen einer Hüftverletzung.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 19:49 Uhr

© Getty Images Jack Draper musste verletzungsbedingt gegen Carlos Alcaraz aufgeben

Das es Draper überhaupt bis ins Achtelfinale geschafft hat, grenzte ja schon an einem Wunder. Nach seiner erst am Ende der vergangenen Saison zugezogenen Hüftverletzung fielen Vorbereitungsturniere wie der United Cup für den 23-Jährigen aus. Von einer wirklichen Pre-Seaon des 18. der Welt war also kaum zu sprechen.

Bei den Australian Open verlief es dann für den 23-Jährigen überraschend gut. Trotz glühender Hitze erspielte sich Draper seinen wohlverdienten Viert-Runden-Einzug über Fünf-Satz-Thriller gegen Navone, Kokkinakis und Vukic. Über 12 Stunden und 34 Minuten stand der 23-Jährige auf den Courts in Melbourne.

Gegen die explosive Spielweise von Alcaraz zog Drapers Körper die Notbremse. Trotz genommener Schmerztabletten, medizinscher Timeouts und jeglichem Versuch doch noch weiter spielen zu können, war der Brite nach zwei Sätzen gezwungen aufzugeben. Er litt an einer Sehnenscheidenentzündung in der Hüfte, die zu Schmerzen führte, die er nicht ignorieren konnte.

Im Zeichen wahrer Sportlichkeit bedauerte Alcaraz die Aufgabe seines Kontrahenten sehr und schrieb auf die Kamera am Platz: „Du wirst dahin kommen, wo du es verdient hast. Werde schnell wieder gesund, Jack!“ Der Spanier trifft im Viertelfinalkracher auf Novak Djokovic.

Enttäuscht, aber stolz über körperliche Leistung

„Ich denke, es ist (…) eine massive Überlastung“, erklärte Draper bei der vollen Pressekonferenz nach seinem Match. „Ich glaube nicht, dass es eine langfristige Sache ist. Ich muss einfach vernünftig sein."

Stand jetzt, wird die vollständige Genesung des Wiener-Champions wahrscheinlich eine kurze Auszeit auf der Tour in Anspruch nehmen, ein monatelanges Ausfallen will der 23-Jährige auf jeden Fall verhindern.

Nicht wirklich zufrieden mit der Qualität seines Spiels schaffte es Draper zum ersten Mal in seiner Karriere in die zweite Woche bei dem australischen Slam.

„Mein Tennis war ziemlich durchwachsen. Die ganze Woche über war es eigentlich ziemlich schlecht“, sagte Draper. „Aber es war meine Wettbewerbsfähigkeit, Kampf und mein Wunsch zu gewinnen. Das hat mich ins Achtelfinale eines Grand Slams gebracht, worauf ich sehr stolz bin", sagte der zweifache Titelträger, der als letzter britischer Spieler im Hauptfeld des Majors vertreten war. „Ich war unglaublich überrascht, wie viel ich spielen konnte und wie sehr ich meinen Körper beansprucht habe, mehr als jemals zuvor."

Hier das Einzel-Tableau der Herren