DTB-Teamchef Kohlmann mit Auslosung für Zverev und Co. zufrieden

Am Sonntag beginnt mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Nach der erfolgreichen Qualifikation von Dominik Koepfer gehen in Melbourne fünf Herren an den Start. DTB Chef-Bundestrainer Michael Kohlmann gibt vor dem Start ihre Einschätzung zur Auslosung.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 19:27 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff, Michael Kohlmann, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier

Alexander Zverev vs. Lucas Pouille (Frankreich)



Kohlmann: „Sascha hat insgesamt eine ordentliche Auslosung erwischt, mit der er zufrieden sein kann. Den ganz starken Gegnern kann er zunächst aus dem Weg gehen. Pouille war und ist ein sehr starker Spieler, der 2019 in Melbourne schon im Halbfinale stand. Daher ist er nicht zu unterschätzen. Doch nach einer längeren Pause hat der Franzose, nach seiner Rückkehr auf die Tour, noch nicht an diese Leistungen anknüpfen können. Sascha, hier an Position zwei gesetzt, macht auf mich bislang einen guten, entspannten Eindruck und es gibt für mich keinen Grund, warum er hier nicht wieder um den Titel mitspielen kann.“



Jan-Lennard Struff vs. Felix Auger-Aliassime (Kanada)



Kohlmann: „Jan-Lennard hat als ungesetzter Spieler direkt in der ersten Runde ein hartes Los erwischt. Felix Auger-Aliassime, der das vergangene Jahr aufgrund einer Verletzung früh beenden musste, präsentiert sich mit seiner Halbfinal-Teilnahme in Brisbane in starker Frühform. Das wird ein harter Brocken für Struffi, aber er hat oft genug beweisen, dass er in der Lage ist, solche Spieler zu schlagen. Im direkten Vergleich steht es 2:2 zwischen den beiden. Das Wissen, den Kanadier schon zweimal besiegt zu haben, sollte ihm das nötige Selbstvertrauen geben.“



Yannick Hanfmann vs. Marcos Giron (USA)



Kohlmann: „Für mich eine ausgeglichene Partie, in der es keinen Favoriten gibt. Obwohl sie bisher nie gegeneinander gespielt haben, kennen sie sich ganz gut. Yannick hat schon vier Siege in diesem Jahr im Rücken, die ihn sowohl in Brisbane, als auch in Adelaide ins Hauptfeld gebracht haben. Auch Giron, der ein absoluter Hartplatz-Spezialist ist, konnte mit dem Viertelfinale in Brisbane Selbstvertrauen tanken. Ein schweres Match für Yannick, dessen Ende aber absolut offen ist.“



Daniel Altmaier vs. Francisco Comesana (Argentinien)



Kohlmann: „Daniel hat für die erste Runde bei einem Grand-Slam-Turnier sicherlich eines der besseren Lose abbekommen. Auch wenn er zu Beginn des Jahres noch nicht seine Top-Leistung abrufen konnte, sehe ich ihn gegen den Argentinier vorne und hoffe, er kann sich in Melbourne weiter steigern.“



Dominik Koepfer vs. Jordan Thompson (Australien)



Kohlmann: „Es freut mich, dass Dominik sich nach seiner Verletzung und mit neuem Trainer schon so früh wieder in guter Form präsentiert. Er hat sich hier in jedem Match der Qualifikation immer wieder deutlich gesteigert und sich insgesamt in sehr guter körperlicher Verfassung präsentiert. Mit Thompson hat er leider ein sehr hartes Los für die erste Runde bekommen. Der Australier hat ein unglaublich gutes letztes Jahr gespielt und ist vor heimischer Kulisse sehr schwierig zu schlagen. Hinzukommt, dass Dominik in drei Matches schon dreimal gegen ihn verloren hat. Wenn beide ihr bestes Tennis spielen, ist es trotzdem für mich eine offene Partie, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe auf eine deutsche Überraschung.“