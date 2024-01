Duell Raducanu vs. Osaka schon vor den Australian Open

Auf diese beide Comeback-Damen richtet die Tennis-Welt Anfang 2024 besonders die Augen: Emma Raducanu und Naomi Osaka. Im Vorfeld der Australian Open stehen sich beide nun auch in einem Charity-Match direkt gegenüber.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 07:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Im letzten Jahr erreichte das Charity-Match von Novak Djokovic und Nick Krygios große Aufmerksamkeit im Vorfeld der Australian Open. Zum einen weil Matches von Kyrgios stets mit Getöse vostatten gehen, zum anderen aber auch, weil es nach seinem Corona-Bann ein Jahr zuvor die Rückkehr von Novak Djokovic nach Melbourne gewesen ist.

Comebacks in Auckland und Brisbane

Dieses Jahr stehen zwei Comeback-Damen im Fokus eines Charity-Matches vor dem Start des ersten Grand Slams des Jahres: Emma Raducanu und Naomi Osaka werden in Melbourne vor den Australian Open aufeinandertreffen.

Raducanu und Osaka, beide Grand-Slam-Champions, werden ihr Match am Dienstag, den 9. Januar, im Melbourne Park austragen. Raducanu, 21, und die 26-jährige Osaka sind in einem regulären WTA-Match bisher noch nicht aufeinandergetroffen.

Diese Woche gab die Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, in Auckland ihr Comeback, nachdem sie wegen mehrerer Operationen acht Monate lang außen vor war. In Auckland gewann Raducanu zum Auftakt gegen Elena-Gabriela Ruse mit 6:3, 4:6 und 7:5. Gegen Elina Svitolina verlor Raducanu in der nächsten Runde danach jedoch mit 6:7 (5), 7:6 (3) und 6:1.

Osaka und Raducanu mit ihren Auftritten zufrieden

Naomi Osaka begann ihre Rückkehr nach der Schwangerschaft in Brisbane mit einem 6:3, 7:6 (9)-Sieg über Tamara Korpatsch. Für sie war jedoch ebenfalls im zweiten Comeback-Match Schluss. Gegen die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Karolina Pliskova unterlag Osaka in ihrem zweiten Match mit 6:3, 6:7 (4) und 4:6.

Nach ihren Auftritten in Auckland und Brisbane zeigten sich sowohl Raducanu als auch Osaka mit ihren Schritten zurück ins professionelle Turniertennis aber zufrieden.