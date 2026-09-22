Ein Junge! Camila Giorgi bringt erstes Kind zur Welt!

Zuerst ein Kind und dann das Comeback? Es gibt Neuigkeiten von Camila Giorgi.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2026, 10:42 Uhr

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© Getty Images Camila Giorgi freut sich über ihren ersten Sohn

Man weiß ja nicht so recht, ob Camila Giorgi noch als aktive Tennisspielerin durchgeht. In den kommenden Monaten wird die Italienerin aber ohnehin andere Sorgen haben. Giorgi brachte nämlich gerade erst ihr erste Kind zur Welt - und zwar einen Sohn, der auf den Namen Magnus Vangelis hören wird.

Giorgi hat ja im Februar dieses Jahres den argentinischen Coach Ignacio Pasutti geheiratet.

In jener Zeit hatte die mittlerweile 34-Jährige auch angekündigt, dass sie 2027 tatsächlich noch einmal ein Comeback auf der WTA-Tour versuchen möchte. So wie es auch Naomi Osaka, Belinda Bencic, Elina Svitolina oder Taylor Townsend nach ihren Babypausen geschafft haben.

Ihren größten Erfolg feierte Giorgi in der Saison 2021, als sie in Montreal das WTA-Tour-1000-Turnier gewinnen konnte. Ihr bislang letztes Match hat sie 2024 bestritten. Da verlor sie in der zweiten Runde von Miami gegen Iga Swiatek. Als Karriere-Hoch steht Position 26 zu Buche.