Eine Glückwunsch-Welle für Djokovic: Von Alcaraz über Tsitsipas bis Toni Kroos

Nach dem Goldmedaillensieg von Novak Djokovic übergoss sich dem Serben eine Welle der Gratulationen und Anerkennungen. Von Finalgegner Carlos Alcaraz und Fußballer Toni Kroos über Schauspieler Matthew McConaughey war jeder mit dabei.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 06:45 Uhr

Djokovic über Goldmedaillen-Gewinn: “Größter Gewinn meiner Karriere”

Es war das letzte Kronjuwel in einer wirklich unglaublichen Titelreihe des längsten Weltranglistenersten Djokovic. Der 38-jährige hat nun alle „Big-Titles“ gewonnen: Alle vier Grand-Slams, alle neun Titel der ATP-Tour-1000-Masters, die Nitto ATP Finals und nun die goldene Medaille bei Olympia. „Der größte Gewinn meiner Karriere“, sagte Djokovic in der Pressekonferenz nach dem Endspiel. Und auch von Seiten der Spieler gab es sehr wohlverdiente Lobbekundungen und Anerkennung für den Djoker, der sich gestern bei der Champions-Parade vor dem Eiffelturm nochmal gebürtig feiern ließ.

Hauptsächlich über die Sozialen Medien wurde fleißig gratuliert. Nadal schrieb über Instagram: “Gratulation Novak für das Erreichen des goldenen Slams und dass du geschafft hast, was du schaffen wolltest. Gut gemacht!“ Finalgegner Carlos Alcaraz schrieb sich mit dem Goldmedaillengewinner auf Instagram und Twitter Nachrichten der Anerkennung hin und her. „Deine Goldmedaille wird kommen. Bis zum nächsten Mal, mein Freund“, schrieb Djokovic. „Danke Titan. Ich kanns nicht abwarten“, antwortete der junge Spanier. Das steht also schon mal.

Holger Rune: "Er (Djokovic) ist einfach der Beste"

Besonders Holger Rune kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. „Unglaublich“ bewertete er den Sieg Djokovics. Gegenüber ATP.com sagte Rune weiter: "Ich denke, wenn es eine Person gibt, die es so sehr verdient hat, dann ist es Novak. Er hat das Tennis in gewisser Weise abgeschlossen. Er bringt das Tennis auf ein neues Level. Er ist einfach der Größte. Ich lasse mich massiv von ihm inspirieren und ich denke, er ist auch ein sehr netter Kerl.“ Der Däne hoffe, dass Djokovic noch lange auf der Tour spielen wird.

„Es ist wohl eines der Dinge, die ihm als Nummer Eins der Welt und mehrfacher Grand-Slam-Sieger gefehlt haben, die Goldmedaille. Es war etwas, das nicht Teil seiner Sammlung war“, analysierte Viertelfinalgegner Stefanos Tsitsipas, der nach dem Gewinn des Ausnahmespielers noch zufriedener mit seiner eigenen Leistung bei den Pariser Spielen war. Langjähriger Kontrahent Gael Monfils, der eine 0:19-Bilanz mit dem Serben hat, gönnt es dem ..Grand-Slam-Sieger ebenfalls aus vollem Herzen: "Er hat schon so viel geschafft. Novak ist eine Legende in unserem Sport", sagte der Franzose. "Er ist einfach etwas ganz Besonderes. Er ist völlig anders, etwas ganz Besonderes und für ihn ist es meiner Meinung nach der größte Erfolg, also freue ich mich einfach super für ihn."

Natürlich erhielt der Tennismaestro auch außerhalb der Tennis-Riege mehr als verdientes Lob und Anerkennung. So wie US-Schauspieler Matthew McConaughey der übe Instagram schrieb: "Der GOAT gewinnt Gold. Glückwunsch!“