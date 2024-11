Elena Rybakina hat einen neuen Coach: Goran Ivanisevic!

Überraschung! Elena Rybakina hat sich Goran Ivanisevic als neuen Coach geangelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 14:18 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat mit Goran Ivanisevic nun einen Erfolgscoach an ihrer Seite

Wenn sich zwei Wimbledon-Champions treffen … so könnte man die eben bekannt gewordene Zusammenarbeit von Goran Ivanisevic und Elena Rybakina auch beschreiben. Ivanisevic hat ja 2001 das legendäre Montagsfinale gegen Patrick Rafter gewonnen, Rybakina 21 Jahr später nachgelegt.

In dieser Saison war die Kasachin mit russischen Wurzeln schon drei Mal erfolgreich, konnte die Titel in Brisbane, Abu Dhabi und beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart holen. Die aktuelle Spielzeit von Rybakina war aber auch immer wieder von längeren Pausen geprägt. Für die wohl nicht nur physische Ursachen verantwortlich waren.

Ivanisevic als Erfolgscoach bei Cilic und Djokovic

Vor den US Open schon hatte sich Rybakina von ihrem langjährigen Coach Stefan Vukov getrennt. Und nach dem letzten Major des Jahres kein Match mehr bestritten. Bei den morgen beginnenden WTA Finals in Riad steigt Elena Rybakina wieder in den Tenniszirkus ein. Ob Goran Ivanisevic da schon an ihrer Seite ist? Man wird sehen.

Der Kroate hat ja bis ins Frühjahr 2024 hinein zum Trainerteam von Novak Djokovic gehört. Und davor schon marin Cilic zu dessen Triumph bei den US Open 2014 geführt. Nun versucht sich der legendäre Linkshänder also erstmals bei den Frauen.