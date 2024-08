Vor den US Open: Rybakina trennt sich von ihrem Coach Vukov

Kurz vor dem Start der US Open gab die ehemalige Wimbledonsiegerin Elena Rybakina via Instagram überraschend das Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit mit ihrem Coach Stefano Vukov bekannt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.08.2024, 15:15 Uhr

© Getty Images Nach fünf erfolgreichen Jahren beendete Elena Rybakina die Zusammenarbeit mit ihrem Coach Stefano Vukov.

Als Elena Rybakina im Februar 2019 als frische Top-200-Spielerin ihre Zusammenarbeit mit dem Kroaten Stefano Vukov begann, sollte dies sofort Früchte tragen. Vier Monate später feierte die 25-jährige ihren ersten WTA-Titel in Bukarest. Über den zweiten Titelgewinn im tasmanischen Hobart folgte 2022 die Krönung mit dem Triumph in Wimbledon. Auch danach stellten sich weitere Erfolge ein. 2023 erspielte sie sich die beiden 1000er-Titel in Indian Wells und Rom. Auch in dieser Spielzeit durfte sie schon drei Siegestrophäen in die Höhe stemmen, davon zwei auf 500er-Ebene.

Umso überraschender, dass Kasachin nun direkt vor dem Start des letzten Major-Turniers der Saison in New York die Reißleine zog. In einem kurz gehaltenen Text postete die gebürtige Russin in einer Instagram-Story die Meldung, in der sie die Trennung bekannt gab und sich in knappen Worten bei ihrem Ex-Coach bedankte und ihm für die Zukunft alles Gute wünscht. Fotos oder emotionale Sequenzen – absolute Fehlanzeige.

Trotz der großen Erfolge musste Vukov in der Box, wie es auch von anderen Top-Spieler:innen öfters praktiziert wird, verbal einiges von seiner „Chefin“ einstecken. Legendär die Aufnahmen, als Rybakina in seine Richtung loslederte: „Why the f… are you talking in Italian“.

Gespannt wird die weltweite Tennis-Community schon ab dem ersten Auftritt in Flushing Meadows auf die Box-Besetzung der ehemaligen Wimbledon-Siegerin achten. Zum Auftakt trifft Rybakina auf die australische Qualifikantin Destanee Aiava, zudem ist sie als Nr. 4 der Setzliste in der Hälfte der Weltranglistenersten Iga Swiatek gelost. Im Vorfeld zeigte sie sich völlig entspannt an der Seite von Carlos Alcaraz bei einem Pickleball-Event in New York. Es wirkt zumindest so, als ob die Kasachin schnell mit der fünfjährigen und intensiven Zusammenarbeit mit Vukov abschließen konnte.

