Emily Seibold verpasst Krönung des „Golden Set“

Auch wenn Emily Seibold den Titel beim ITF-W15-Turnier in Krsko mit einer 3:6, 5:7-Finalniederlage gegen die Ungarin Eszter Meri verpasste, schaffte die 24-Jährige mit einem Golden-Set in der Auftakt-Runde den Eintrag in die Tennis-Geschichtsbücher.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 15:29 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Trotz ihrer Finalniederlage wird sich Emily Seibold für immer an den Golden Set in der Auftaktrunde von Krsko erinnern.

Wenn man bei Emily Seibold nach Besonderheiten sucht, sticht einem sofort ihr Geburtsdatum ins Auge. So wurde die Ludwigsburgerin am 1. Januar 2000 geboren und dürfte damit eines der ersten Kinder sein, das im aktuellen Jahrtausend das Licht der Welt erblickte. Auf der Jagd nach den ganz großen Trophäen auf der Tennis-Tour ist die 24-jährige noch in der Warteschleife, da sie aktuell noch auf der ITF World Tennis Tour den Weg nach oben anstrebt.

Dennoch sorgte Seibold in der vergangenen Turnierwoche für weltweite Schlagzeilen in der Tennis-Szene. In der ersten Runde beim W15-Turnier im slowenischen Krsko traf sie auf die Tschechin Denise Hrdinkova. Nach einem 1:3 Rückstand schaffte sie die Wende in der Begegnung und überließ ihrer Gegnerin keinen Spielgewinn mehr. Doch noch aufsehenerregender war die Art und Weise, wie sich die Bundesligaspielerin des TC BW Vaihingen/Rohr den zweiten Durchgang sicherte. Mit 24 Punktgewinnen in Folge schaffte sie den sogenannten „Golden Set“.

Bislang war dieses Kunstück in der Open Era vor Seibold erst vier Spieler:innen gelungen. Neben der Kasachin Yaroslava Shvedova 2012 in der dritten Runde von Wimbledon, gegen die Italienerin Sara Errani, schafften auch der US-Amerikaner Bill Scanlon 1983 und Stefano Napolitano 2015 den verlustpunktfreien Satz. Auch Seibolds Landsmann Julian Reister aus Hamburg überließ im rein deutschen Duell in der ersten Qualifikationsrunde der US Open 2013 seinem hessischen Gegner Tim Pütz im dritten Satz keinen Punktgewinn. Somit ist Deutschland die bislang einzige Nation, die jeweils eine Spielerin und einen Spieler mit dem makellosen Satz in den Geschichtsbüchern stellt.

Mit dem Turniersieg wäre Seibold die einzige Spieler:in gewesen, die den Golden Set noch mit dem Titel gekrönt hätte. In der Weltrangliste war die ehemalige Nr. 442 weit zurückgefallen. Mit dem Ergebnis aus Slowenien wird sich die aktuelle Nr. 834, die ihre sportliche Heimat seit einiger Zeit in der TennisBase Oberhaching hat, um knapp 100 Positionen verbessern. Für die großen sportlichen Schlagzeilen ist es noch ein weiter Weg, aber mit Besonderheiten ist ja bei Emily Seibold immer zu rechnen.

