Er wird nicht müde! Marin Cilic spielt jetzt wieder Challenger

Marin Cilic hat bereits viel in seiner Karriere erlebt. Und der 36-Jährige scheint den Spaß am Tennis auch nach vielen Rückschlägen nicht verloren zu haben. Denn in dieser Woche schlägt der US-Open-Sieger von 2014 beim Challenger in Girona auf.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 21:30 Uhr

© Getty Images Marin Cilic spielt nach einigen Verletzungsproblemen mal wieder auf der Challenger Tour.

Die letzten Monate waren für Marin Cilic ein Auf und Ab, so wie es der Kroate aus seiner langen Laufbahn kennt. Im September siegte der ehemalige Weltranglistendritte beim ATP 250er-Turnier in Huangzhou und feierte den ersten Titel auf der ATP Tour seit knapp drei Jahren. Es wirkte wie der Start einer späten Renaissance des ehemaligen Topspielers, doch diese Hoffnung verflog bereits einige Wochen später.

Erneute Verletztungsprobleme stoppten Marin Cilic und machten die Teilnahme beim Saisonauftakt in Australian unmöglich. Nach Teilnahmen bei ATP-Turnieren in Doha und Dubai, schlägt der Routinier in dieser Woche mal wieder beim ATP Challenger im spanischen Murcia auf. Eine sinnvolle Entscheidung, betrachtet man die aktuelle Platzierung mit Rang 143 in der ATP-Weltrangliste. Doch viel wichtiger sollte die Aussicht auf Spielpraxis sein, um im Frühjahr wieder auf höchster Turnierebene Erfolge feiern zu können.

Marin Cilic mit großer Aufgabe in Runde zwei

Der Auftakt beim Challenger 100 ist gelungen. Gegen Carlos Taberner feierte Marin Cilic einen Zweisatzsieg. In der zweiten Runde ist die Aufgabe jedoch um einiges größer. Der topgesetzte Marton Fucsovics wartet zum Duell der erfahrenen Tourspieler. Ein Sieg Cilics würde die Hoffnung nach einem weiteren erfolgreichen Comeback nicht nur beim Spieler selbst neu entfachen. Bei den Challengern auf Menorca und Madrid sollen anschließend weitere Siege folgen. Aufstecken wird der kroatische Volksheld also so schnell nicht.

