Erster Spieltag bei Olympia: Djokovic, Alcaraz, Nadal und Swiatek machen den Anfang

Ab 12:00 Uhr Mittags beginnen die Olympischen Spiele in der Tennis-Disziplin. Djokovic, Nadal, Medvedev, Swiatek und Kerber sind nur einige der großen Namen, die heute aufschlagen werden. Carlos Alcaraz darf sogar direkt zweimal ran.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 07:12 Uhr

Den Tennis-Damen wird auf den Center Courts von Roland Garros der Vortritt gelassen. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek beginnt auf dem Court Philippe-Chatrier. Die Wimbledon-Finalistin Jasmin Paolini macht auf dem Court Suzanne-Lenglen den Anfang und Jelena Ostapenko eröffnet beim Court Simonne-Mattehieu. Danach folgen die Topgesetzten Herren auf den Center Courts.

Novak Djokovic, der mit dem klaren Ziel an den Start geht seine erste Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen, ist nach Swiatek dran. Carlos Alcaraz steht ein hektisches Olympia-Debüt bevor: Der Spanier läuft erst in der Tagessession auf, bevor er mit seinem Doppelpartner Rafael Nadal auf dem Court Philippe-Chatrier die Nachtsession eröffnet, wenn es der Gesundheitszustand des 38-jährigen Spaniers zulässt. Den Tag beenden werden die Grand-Slam-Siegerinnen Angelique Kerber und Naomi Osaka. Neben der ehemaligen deutsche Nummer Eins gehen außerdem noch Laura Siegemund im Einzel und Jan-Lennard Struff zusammen mit Dominik Koepfer, sowie Tamara Korpatsch mit Tatjana Maria in der Doppel-Konkurrenz an den Start. Für Österreich machen Julia Grabher und Sebastian Ofner den Anfang und der Schweizer Stan Wawrinka versucht morgen seinem Olympia-Traum von 2008 ein Stück näher zu kommen.

Hier der Olympia-Zeitplan im Tennis