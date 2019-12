Eugenie Bouchard: Neustart in Auckland nach Horrorjahr 2019?

Eugenie Bouchard wird die kommende Saison beim WTA-Turnier in Auckland beginnen. An die Veranstaltung in Neuseeland hat die Kanadierin gute Erinnerungen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 18:50 Uhr

© Getty Images Eugenie Bouchard

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu - zumindest Eugenie Bouchard wird dies mehr als nur recht sein. Zwischen Februar und November musste die Kanadierin unglaubliche 13 Niederlagen in Folge hinnehmen und fiel sogar aus den Top 200 der WTA-Weltrangliste. Zudem musste sich die 25-Jährige immer wieder mit Verletzungen herumschlagen.

Dabei hatte das Jahr für die Wimbledon-Finalistin des Jahres 2014 alles andere als schlecht begonnen: Beim Turnier in Auckland erreichte Bouchard im Einzel das Viertelfinale und scheiterte nur knapp an der späteren Siegerin Julia Görges, im Doppel gewann sie an der Seite von Sofia Kenin sogar den Titel.

Bouchard 2020 mit Wildcard

Gute Erinnerungen also für die Kanadierin, die auch 2020 im Auckland-Hauptbewerb spielen wird - allerdings nur dank einer Wildcard. Für Turnierdirektor Karl Budge beinahe eine Selbstverständlichkeit: "Wir haben es geliebt, dass sie in diesem Jahr hier war und ich denke, dass sie es nach den gezeigten Leistungen auch genossen hat. Wir sind begeistert, dass Genie nach Auckland zurückkommt."

Leicht wird es für die Weltranglisten-214. in Neuseeland allerdings nicht werden. Mit Serena Williams und Cori Gauff werden zwei US-amerikanische Superstars an den Start gehen, Bianca Andreescu musste für das vom 6. bis 12. Jänner stattfindende Event aufgrund von Knieproblemen hingegen absagen.