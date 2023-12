Ex-Thiem-Physio Alex Stober mit neuer Aufgabe

Alex Stober hat als Physiotherapeut schon Stars wie Li Na, Pete Sampras, Angelique Kerber, Andre Agassi oder Dominic Thiem betreut. Nun hat Stober eine neue Herausforderung angenommen: Casper Ruud.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 12:44 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alex Stober wird sich 2024 Casper Ruud annehmen

Die Saison 2024 hat für Casper Ruud am heutigen Samstag beim United Cup ja ganz gut begonnen, gegen den starken Niederländer Tallon Griekspoor gewann Ruud mit 6:3 und 6:4. Das Doppel an der Seite von Ulrikke Eikeri ging dann allerdings verloren, Norwegen unterlag mit 1:2. Den Einzel-Auftritt nimmt Ruud aber gerne mit - nach einer Saison 2023, die nicht seinen Ansprüchen genügt hat.

Denn da musste sich Ruud (knapp, aber doch) aus den Top Ten verabschieden, holte lediglich in Estoril einen Titel, erreichte aber immerhin zum zweiten Mal in Folge das Endspiel von Roland-Garros.

Die zweite Saisonhälfte geriet dann nicht gut - auch weil Ruud mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Was nun Vater und Trainer Christian dazu veranlasst hat, sich im vor ein paar Wochen bei Alex Stober zu melden.

Stober reist zu Ruud

Woraufhin sich der renommierte Physiotherapeut, der sich schon um Andre Agassi, Pete Sampras, Angelique Kerber, Li Na oder Dominic Thiem gekümmert hat, Richtung Norwegen aufgemacht hat, um ein paar Tage mit Casper Ruud zu arbeiten. Das hat nun offenbar so gut funktioniert, dass das Team Ruud und Stober sich gleich für die gesamte Spielzeit 2024 verabredet haben. Am 26. Dezember ist der Star-Physio Richtung Australien aufgebrochen.

Gerade in den ersten Saisonmonaten gibt es für Casper Ruud nicht allzu viel zu verteidigen. Bei den Australian Open 2023 scheiterte er in Runde zwei an Jenson Brooksby, auch in Indian Wells und in Miami reichte es nicht einmal zum Einzug ins Achtelfinale.