Fairness über das Match hinaus: Sinner tröstet Zverev im dunkelsten Moment

Jannik Sinner hat es geschafft und seinen Titel bei den Australian Open gegen Alexander Zverev verteidigt. Für Zverev ist damit erneut die große Hoffnung vom ersten Grand Slam Titel auf der Zielgeraden zerplatzt. Nach dem Match war die Enttäuschung groß.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 20:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev und Australian Open-Champion Jannik Sinner nach der Siegerehrung Arm in Arm

Die dritte Finalteilnahme bei einem Grand Slam und wieder ist es Zverev nur vergönnt neben der Trophäe zu stehen. Sinner hat einfach zu genial gespielt.

Die Tatsache, dass Sinner heute nicht schlagbar gewesen wäre, macht die Enttäuschung natürlich nicht weniger groß. Alle haben daraufhin gefiebert, ob der Weltranglistenzweite nun endlich seine Karriere mit einem Grand Slam krönen kann und auch bei Zverev selbst muss der Druck wahnsinnig groß gewesen sein. Noch kurz vor der Siegerzeremonie liefen Zverev die Tränen übers Gesicht.

Im Zeichen großer Sportlichkeit schnappte sich der nun back-to-back Australian Open Sieger den Deutschen, packte ihn an den Schultern und sprach ihm aufmunternde Worte zu.

Sinner: “Du bist zu gut, um es nicht zu tun”

“Eines Tages wirst du diese Trophäe in die Höhe ragen. Du bist zu gut, um das nicht zu tun." Das waren die Worte Jannik Sinners an seinen deutschen Kontrahenten.

Auch bei der Trophäenüberreichung fand Sinner aufbauende Worte an seinen vier Jahre älteren Kontrahenten: „Glaub weiterhin an dich. Gib nicht auf. Alle glauben daran, dass du so eine Trophäe schon sehr sehr bald gewinnen wirst. Ich wünsche Dir nur das Beste“.

Ähnliche Worte wie sie bei dem dramatischen Fünf-Satz-US Open-Finale im Jahr 2020 auch schon Dominic Thiem für Zverev fand. Trotz der großen Ernüchterung kann Zverev sehr zufrieden mit sich sein. Sein Grand Slam Titel wird kommen.