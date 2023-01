Fans stürmen Melbourne - Rekordbesuch bei den Australian Open

Die australischen Fans sind heiß auf Tennis: An diesem Samstag gab es bei den Australian Open einen neuen Besucherrekord.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 16:37 Uhr

© Getty Images Die Tribünen bei den Australian Open sind voll

Am Überangebot an lokalen Helden kann es nicht gelegen haben, dass die australischen Fans am Samstag den Melbourne Park gestürmt haben. Denn in den Einzel-Wettbewerben war lediglich noch Alexei Popyrin zu sehen. Der dann noch dazu gegen Ben Shelton eher schmucklos ausschied. Aber gut: Mit Novak Djokovic und Andy Murray traten in den Night Sessions zwei Legenden zu ihren Drittrunden-Matches an, für die sich das Eintrittsgeld allemal lohnt.

Vor allem die Abendmatches waren es auch, die für ein neues Zuschauerhoch verantwortlich waren: Denn die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2012 wurde mit 34.397 Fans gleich um mehr als 6.000 übertroffen. Dabei wird es auch bleiben, zumindest 2023: Denn ab dem morgigen Sonntag, an dem die Achtelfinal-Spiele beginnen, wird es in der Margaret Court Arena keine Night Session mehr geben. Insgesamt bedeuten 94.854 Zuschauer aber einen Allzeitrekord.