Fast erwartet: Nadal sagt Australian Open ab!

Es hat nicht gut bei seiner Niederlage in Brisbane gegen Jordan Thompson ausgesehen, nun herrscht traurige Gewissheit: Rafael Nadal wird NICHT bei den Australian Open an den Start gehen. Der Spanier ist schon auf dem Weg in seine Heimat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 11:05 Uhr

© Getty Images

Rafael Nadal muss die Australian Open absagen. In einem langen Statment hat er seine Entscheidung in den sozialen Medien begründet.

Hier seine Nachricht an seine Fans in der deutschen Übersetzung:

"Hallo zusammen, während meines letzten Spiels in Brisbane hatte ich ein kleines Problem mit einem Muskel, das mir, wie ihr wisst, Sorgen bereitet hat. Als ich in Melbourne ankam, hatte ich die Möglichkeit, ein MRT zu machen, und ich habe einen Mikroriss in einem Muskel, nicht in dem Teil, in dem ich die Verletzung hatte, und das ist eine gute Nachricht.

Im Moment bin ich noch nicht bereit, in Fünf-Satz-Matches die maximale Leistung zu bringen. Deshalb fliege ich jetzt zurück nach Spanien, um meinen Arzt aufzusuchen, mich behandeln zu lassen und mich auszuruhen.

Ich habe das ganze Jahr über sehr hart für dieses Comeback gearbeitet, und wie ich immer gesagt habe, ist es mein Ziel, in 3 Monaten auf meinem besten Niveau zu sein.

Auch wenn es für mich traurig ist, dass ich nicht vor dem fantastischen Publikum in Melbourne spielen kann, ist das keine schlechte Nachricht, und wir sind alle positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung der Saison angeht.

Ich wollte unbedingt hier in Australien spielen, und ich hatte die Chance, ein paar Spiele zu bestreiten, die mich sehr glücklich und positiv gestimmt haben.

Danke an alle für die Unterstützung und bis bald! Rafa"

Und hier ist seine Nachricht im Original:

Wann es wie für den Spanier bei seinem Comeback weitergeht, ließ der Spanier offen und wird wohl erst nach den Untersuchungen in Spanien feststehen. Aber sein Fokus dürfte weiter klar auf den French Open sowie den Olympischen Spielen. Und dafür hat der Mallorquiner seinen Optimismus nicht verloren. Wir drücken Rafa die Daumen!