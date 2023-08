Roger Federer begeistert New York mit beidhändiger Rückhand

Roger Federer befindet sich auf "Welt-Tour" - und zeigt, dass er's auch beidhändig gekonnt hätte.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2023, 10:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Roger Federer

Wer gedacht hatte, dass sich's Roger Federer nach seinem Karriereende erst mal in der Schweiz gemütlich machen würde - der hat sich getäuscht. Der "Maestro" ist natürlich nach wie vor ein begehrter Gast, wohin er auch kommt. Und im Rahmen seiner "Around the World with Roger Federer"-Tour, die er zusammen mit seinem Bekleidungspartner Uniqlo durchzieht, hat es ihn nach einem Stopp in Tokio nun nach New York verschlagen.

Der Start der Zusammenarbeit mit JW Anderson x Uniqlo hat hierbei im Künstlerviertel MoMA PS1 in Queens stattgefunden, auf einem äußerst bunten Tenniscourt - gestaltet vom Künstler Brian Donnelly.

Federer durfte dabei den Court einweihen und schlug dazu höchstselbst ein paar Bälle. Er zeigte dabei den eingeladenen Kids auch ein paar beidhändige Rückhände. Die hatte man bei Trainingseinheiten in früheren Zeiten öfters mal erblickt, nun schien sie etwas eingerostet. Er habe lange keine mehr gespielt, so Federer amüsiert - aber nach ein paar Versuchen sah das schon wieder sehr manierlich aus. Und stilistisch durchaus federesk.

Federer auf Weltreise

Wer Federer auf seiner bisherigen Weltreise sehen will, kann das hier tun: Sechs Episoden aus Tokio und bislang vier aus New York stehen zum Abruf bereit.

"Nette Leute kennenzulernen, die ihren Job mit Leidenschaft ausüben und ihre Liebe zum Tennis teilen", so der Schweizer über die Tour. "Ich liebe New York, es ist einzigartig!"