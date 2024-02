Felix Auger-Aliassime peilt olympische Goldmedaille an

Feliy Auger-Aliassime möchte in seiner Karriere noch möglichst viele Titel gewinnen. Eine Goldmedaille bei den olympischen steht bei dem Kanadier aber ebenfalls hoch im Kurs.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 07:26 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime möchte 2024 wieder in die Weltspitze zurückkehren.

Felix Auger-Aliassime sprach in einem Interview mit Sports Illustrated über viele Themen, so auch natürlich über seine Ziele in den kommenden Monaten. Hoch im Kurs steht dabei der Gewinn einer olympischen Medaille, wie der 23-Jährige verriet. Am liebsten natürlich die mit dem goldenen Überzug, dessen Gewinn Auger-Aliassime als "etwas Einzigartiges" bezeichnete, da es nicht viele Sportler auf der Welt gebe, die derartiges erreichen.

Zuversicht zur Teilnahme in Paris macht dem fünfmaligen Titelträger auf der ATP-Tour sein aktueller Gesundheitszustand. Eine Sehnenverletzung im linken Knie warf den aktuell 29. des ATP-rankings immer wieder zurück. Zu ungeduldig war der kanadische Davis-Cup-Spieler laut eigener Aussage, was eine komplette Heilung immer wieder verzögerte.

Auger-Aliassime mit durchwachsenem Jahr 2023

Auger-Aliassime ist daher zuversichtlich, dass das Jahr 2024 sportlich erfolgreicher wird. Im letzten Jahr verteidigte der aus Montreal stammende Tennisprofi seinen Titel in Basel, was einen drastischen Abfall in der Weltrangliste verhinderte. In diesem Jahr steht für den ehemaligen Top10-Spieler das Halbfinale von Montpellier als bestes Ergebnis in den Büchern. Bei den Australian Open scheiterte Auger-Aliassime in der dritten Runde am späteren Finalisten Daniil Medvedev.