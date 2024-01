"Fiebriger" Zverev verpasst Finale von Melbourne: "Extrem frustrierend"

Alexander Zverev gibt den Finaleinzug in Melbourne dramatisch aus der Hand. Gegen Angstgegner Daniil Medvedev bricht er nach Führung ein.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 16:00 Uhr

© Getty Images Ein fiebriger Alexander Zverev musste sich im Halbfinale der Australian Open dem Russen Daniil Medvedev in fünf Sätzen geschlagen geben

Alexander Zverev hustete kurz und sprach dann mit verstopfter Nase über eine der schmerzhaftesten Niederlagen seiner Karriere. "Es ist extrem frustrierend. Aber vor allem, weil ich mich nicht zu 100 Prozent gut gefühlt habe", sagte der Tennis-Olympiasieger, nachdem sein Traum vom ersten Grand-Slam-Titel in Melbourne dramatisch geplatzt war. Über Nacht habe sich bei ihm eine fiebrige Erkältung entwickelt, sagte der Hamburger, dem deswegen im Nervenkrimi gegen Daniil Medwedew die Kräfte ausgingen.

"Ich habe Ende des zweiten Satzes meine Energie verloren und mich nicht mehr frisch gefühlt", sagte Zverev nach dem bitteren 7:5, 6:3, 6:7 (4), 6:7 (5), 3:6 gegen Angstgegner Medvedev. Einem Tennis-Thriller, in dem Zverev im vierten Satz nur zwei Punkte vom Einzug in sein erstes Endspiel bei den Australian Open entfernt war.

Medvedev: "Bin jetzt sehr stolz"

"Ich kann aber auch stolz auf mich sein, ich habe alles getan, was ich konnte", so Zverev, der im Turnierverlauf vor allem im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz groß aufgetrumpft hatte: "Ich bin mir sicher: Wenn ich die richtigen Sachen mache, werde ich nochmal so eine Chance bekommen."

Sein Gegner Medvedev, der am Sonntag im Endspiel auf den Italiener Jannik Sinner trifft, hatte hingegen gut lachen. "Am Anfang war ich ein bisschen verloren, aber im dritten Satz hab ich mir gesagt, ich will wenigstens stolz auf mich sein. Und ich habe gewonnen und bin jetzt sehr stolz", sagte Medvedev, der nach 4:18 Stunden seinen ersten Matchball verwandelte: "Die zwei Tiebreaks waren unglaublich. Da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt."

Wie gegen Thiem im US-Open-Finale

Zverev dagegen verpasste es, als dritter Deutscher nach Boris Becker (1991, 1996) und Rainer Schüttler (2003) ins Einzel-Finale von Melbourne einzuziehen - den letzten Titelgewinn gab es vor 28 Jahren durch Becker. "Ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen enttäuscht. Am Ende waren es zu viele ungezwungene Fehler", sagte Becker als TV-Experte bei Eurosport.

Gegen den russischen Weltranglistendritten Medvedev hat Zverev nun sechs der letzten sieben Duelle verloren. Zverev hatte zum zweiten Mal nach 2020 bei den US Open in ein Grand-Slam-Endspiel einziehen wollen, damals unterlag er im Finale dem Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen - ebenfalls nach 2:0-Satzführung.

Medvedev legt einen Zahn zu

Wie schon bei seinem überragenden Viersatz-Erfolg über Wimbledonsieger Alcaraz im Viertelfinale fand er auch gegen Medvedev gut in die Partie. In der entscheidenden Phase des ersten Satzes behielt Zverev bei langen Rallys die Nerven und sicherte sich nach rund einer Stunde Spielzeit unter dem tosenden Applaus der Zuschauer den ersten Durchgang.

Auch in der Folge blieb der Hamburger konzentriert, Medvedev agierte erstaunlich weit hinter der Grundlinie. Zverev nutzte das, kam häufig ans Netz und breakte den Russen vorentscheidend zum 3:2 im zweiten Satz.

Ab dem dritten Satz aber präsentierte sich Medvedev wie verwandelt. Zverev hielt gegen den nun deutlich konsequenter auftretenden Russen gut dagegen, verlor in Tiebreaks von Satz drei und vier aber die Nerven und machte einfache Fehler. Medvedev kam immer stärker auf - und machte sein überragendes Comeback perfekt.

