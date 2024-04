FILA: Tennis ist und bleibt die Core Sports Category

FILA ist seit mehr als 50 Jahren eine der großen Marken im globalen Tennissport. Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart unterstützt FILA als Premium Partner und Ausstatter u.a. den Porsche Mini Grand Prix. Wir wollten von Marketing Manager Jan Poerting wissen, wie es dazu kam. Und vieles mehr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 12:09 Uhr

© Getty Images Die erste globale Legende des Tennissports: Björn Borg in FILA

Tennis und FILA: Warum passt das seit Jahrzehnten so gut zueinander?

FILA besitzt im Tennis eine besonders große Glaubwürdigkeit. Wir haben die Entwicklung dieses Sports seit den 70er/80er Jahren aktiv mitgestaltet. Tennisbekleidung war bis zu diesem Zeitpunkt zumeist schlicht und mit wenig Farbelementen versehen.Wir haben Farbe in die Tenniskollektionen und auf die Courts dieser Welt gebracht. Neben innovativem Design ist die Produktqualität entscheidend dafür verantwortlich, warum wir uns im Tennis einen Namen gemacht haben. Unterstützend kam hinzu: Die Einführung von Athleten-Sponsorings wie Karolina Pliskova, Björn Borg, Boris Becker, später Ashleigh Barty uvm. Die Eleganz und Dynamik sowie die Werte, für die der Tennissport steht, spiegeln sich in unserer Markenphilosophie wieder: Eleganz der italienischen Herkunft und performanceorientierte Sportbekleidung. Eines ist klar: Tennis ist und bleibt die Core Sports Category von FILA.

Welche Rolle haben Ikonen wie eben Björn Borg für FILA gespielt?

Ikonen und heutige Markenbotschafter wie Björn Borg sind der Grund für die geschaffene Glaubwürdigkeit und Erfolg der Marke FILA im Tennis. Nichtsdestotrotz gilt es für FILA sich auch im Tennisbereich stetig weiterzuentwickeln und den Tennisfans und Zielgruppen neue Möglichkeiten zu geben, sich mit der Marke zu identifizieren und in Kontakt zu kommen. Die Glaubwürdigkeit von FILA im Tennis aus erfolgreichen Partnerschaften wie mit Borg ist dabei aber eine gute Basis.

© FILA FILA - offizieller Premium Partner des Porsche Tennis Grand Prix

Wie haben sich die Rahmenbedingungen im Tennissport seitdem verändert?

Grundsätzlich wie fast alle Sportarten bzw. Lebensbereiche allgemein: Alles ist schnelllebiger, digitaler, technischer und noch internationaler geworden. Vom Produkt, über die Vermarktung bis hin zu Kommunikationsmöglichkeiten mit den TennisspielerInnen und den Fans. Und: Es gibt mehr Mitbewerber, aber auch mehr Kooperationsmöglichkeiten.

Ab welchem Alter der SpielerInnen engagiert sich FILA?

Uns liegt der Tennissport am Herzen und wir wollen schon die jungen Menschen dafür begeistern und sie unterstützen. Daher engagieren wir uns auf vielfältige Weise. So etwa schon in der Altersklasse U9, wo wir das Sponsoring globaler Jugendtennisturnierreihe TEN PRO (Altersklasse U9 – U16) vorantreiben. Darüber hinaus verschiedene Projekte - wie im Schulsport - Teil unserer Planung. Tennis ist aber insgesamt ein Sport für alle Altersklassen. Uns liegen der Breitensport und ein gesunder Lebensstil am Herzen

Können die SpielerInnen Einfluss auf die Outfits nehmen, mit denen sie bei Turnieren antreten?

In enger Abstimmung mit unseren globalen KollegInnen definieren wir die Outfits der Marke. Für den europäischen Markt ist es unser Plan, die Expertise der Profis zukünftig noch verstärkter zu nutzen – mit dem Ziel, bestmögliche Performance Tennisware für die verschiedenen Altersgruppen zur Verfügung zu stellen. Authentizität war und ist uns bei der Zusammenarbeit mit den SpielerInnen und mit Blick auf die Kollektionen immer wichtig.

© FILA Jan Poerting - Marketing Manager FILA

Was hat es mit dem Porsche Mini Grand Prix auf sich? Wie engagiert sich FILA bei diesem Event?

Neben unserem Engagement als Premium Sponsor und Ausrüster der Ballkinder und des Staffs beim Porsche Tennis Grand Prix sind wir Hauptsponsor des Porsche Tennis Mini Grand Prix. Unser Ziel ist die Unterstützung junger talentierter TennisspielerInnen und die Begeisterung der jungen Generation für den Tennissport zu wecken. Zugleich wollen wir die Marke FILA sichtbar und erlebbar machen. Das gilt für unser gesamtes Engagement beim Porsche Tennis Grand Prix.

Bei welchen Turnieren ist FILA weltweit als Partner noch engagiert?

Neben der Jugendtennisturnierreihe TEN PRO (15 Turniere in ganz Europa) ist FILA noch bei folgenden Events aktiv: WTA Berlin Ladies Open, ATP Terra Wortmann Open (in HalleWestfalen), ATP Mallorca Championship, ATP Erste Bank Open Wien, dazu noch in Indian Wells, Rio de Janeiro, Buenos Aires und bei den Generali Open in Kitzbühel.