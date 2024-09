Back-to-School mit Decathlon, Gaël Monfils - und dem letzten Major des Jahres

Eines der größten Tennisturniere 2024 geht in ihre entscheidende Phase. Und auch für die Schüler wird es nach den Ferien wieder ernst. Ein Glück, dass Decathlon und Gaël Monfils den Einstieg in den Alltag erleichtern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2024, 14:36 Uhr

© Decathlon Gaël Monfils ist bei Decathlon auf der Gewinnerstraße

Schule oder Sport? Schule und Sport! Mit diesem Ansatz lässt sich das Ende der Ferien doch viel leichter verkraften. Und Decathlon bietet eine breite Palette an Produkten , die speziell für den Schul- und Freizeitsport entwickelt wurden, und damit die perfekte Grundlage für junge Athlet:innen schaffen, um ihre sportlichen Fähigkeiten zu entwickeln.

Der Artengo Tennisschläger TR100 beispielsweise, ist eigens dafür entwickelt worden, um Kindern den Einstieg in den Tennissport zu erleichtern. Der Schläger ist leicht und einfach zu handhaben, wodurch er sich perfekt für Anfänger eignet. Mit einer robusten Bauweise und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der TR100 Kindern die Möglichkeit, ihre ersten Schritte im Tennis zu machen und dabei den Spaß am Spiel zu entdecken.

Monfils schlägt mit Decathlon ARTENGO auf

Durch die Teilnahme am Sportunterricht und anderen sportlichen Aktivitäten können Kinder ihre Talente entdecken und eine Leidenschaft für den Tennissport entwickeln. Und wer weiß, vielleicht inspiriert der Anblick von Gaël Monfils bei den großen Majors einige junge Tennisspieler dazu, sich intensiver mit dem Sport auseinanderzusetzen und eines Tages selbst auf dem Court in Flushing Meadows zu stehen.

Gaël Monfils, der große Showman im Tenniszirkus, kommt gerade von seiner 16. Teilnahme am letzten Major des Jahres. Dabei hat Monfils mit dem ARTENGO Tennis T-Shirt DRY in lila aufgeschlagen, das aus einem atmungsaktiven und schnelltrocknenden Material besteht und für optimale Bewegungsfreiheit sowie Komfort auf dem Platz sorgt. Außerdem trug er die ARTENGO Tennisshorts Dry+ , die durch ihre Leichtigkeit und Atmungsaktivität überzeugt, was gerade bei intensiven Matches von Vorteil ist. Komplettiert wurde sein Outfit durch die Tennisschuhe Strong Pro Multicourt von ARTENGO , die mit ihrer robusten Sohle für optimalen Halt auf verschiedenen Belägen sorgen und dabei eine hervorragende Dämpfung bieten, um die Gelenke zu schonen. Damit repräsentiert er die Marke Decathlon ARTENGO auf einer der größten Bühnen des Tennissports.

Die Brücke vom Schulhof zum großen Major

Decathlon sieht es als seine Mission an, Sport für alle zugänglich zu machen und Menschen jeden Alters zu inspirieren, aktiv zu bleiben. Mit den hochwertigen, erschwinglichen Produkten von Decathlon können Kinder bereits im Schulalter ihre sportlichen Fähigkeiten ausbauen. Die vielseitige Auswahl an Sportausrüstung bietet für jede Leistungsklasse das passende Equipment – vom ersten Tennisschläger bis hin zu Sportbekleidung, die den hohen Anforderungen auf und abseits des Platzes gerecht wird.

Durch die frühzeitige Förderung von sportlichen Aktivitäten können Kinder ihre körperliche Gesundheit verbessern, wichtige soziale Fähigkeiten erlernen und eine Begeisterung für den Sport entwickeln, die sie ein Leben lang begleiten wird. Mit Gaël Monfils als Beispiel für Erfolg und Spaß im Sport könnte die kommende Generation von Tennistalenten ihre ersten Schritte im Sport machen – und eines Tages die Weltbühne betreten, genau wie ihr Vorbild Gaël Monfils.