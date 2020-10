French Open 2020: Djokovic schlägt Tsitsipas, am Sonntag Traumfinale gegen Nadal

Novak Djokovic hat mit großen Probleme das Endspiel der French Open 2020 erreicht. Der Weltranglisten-Erste besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:2 , 5:7, 4:6 und 6:1 Am Sonntag wartet im Endspiel der zwölfmalige Titelträger Rafael Nadal, der sich gegen Diego Schwartzman in drei Sätzen behaupten konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2020, 22:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic musste am Freitag tief in die Trickkiste greifen

Grand-Slam-Titel Nummer 20 für Rafael Nadal oder Major-Triumph Nummer 18 für Novak Djokovic - diese Frage wird am Sonntag im Finale der French Open 2020 geklärt werden. Eine Favoritenstellung ist kaum auszumachen: Während der Rekordgewinner in Roland Garros gegen Diego Schwartzman ein spätes Comeback verhindern konnte, mit 6:3, 6:3 und 7:6 (0) gewann, musste Novak Djokovic nach zunächst ebenfalls eindeutigem Matchverlauf aber in die Verlängerung.

Der Mann aus Belgrad diktierte fast drei Sätze lang nach Belieben von der Grundlinie, hielt Tsitsipas ständig am Laufen. Und wehrte die Breakmöglichkeiten seines Gegners konzentriert ab. Auch mit klug gesetzten Stopps, einem der bevorzugten Stilmittel von Djokovic während der letzten Tage in Paris. So holte sich die Nummer eins der Welt und des Turniers auch das vermeintlich letzte Break des Matches zum 5:4 im dritten Satz: Der Stopp holte Tsitsipas ans Netz, es folgte ein Volley-Lob, mit dem Smash gewann Djokovic den Punkt. Musste danach allerdings noch einmal drei Breakbälle von Tsitsipas kontern. Es waren die neunte, zehnte und elfte Chance des regierenden ATP-Weltmeisters. Stefanos Tsitsipas sagte bei der letzten "Danke", glich zum zum 5:5 aus. Nachdem er zuvor einen Matchball abwehren musste.

Nadal hat die letzten drei Matches gegen Djokovic auf Sand gewonnen

Einige Augenblicke später hatte Tsitsipas plötzlich sogar einen Satzball, Djokovic wehrte offensiv ab. Seine zweite Chance nutzte Tsitsipas aber mit einem grandiosen Vorhandschuss. Der vierte Satz begann gleich mit einem Breakball für Djokovic, Tsitsipas konnte seinen Aufschlag halten, zog im Anschluss auf 2:0 davon. Und musste gleich das Re-Break von Djokovic hinnehmen. Der Favorit ließ im siebten und neunten Spiel mehrere Möglichkeiten bei Aufschlag seines Gegners aus - Stefanos Tsitsipas brauchte nur eine Chance zum Satzausgleich. Weil Djokovic einen Stopp ins Netz legte.

In der Entscheidung schlug Djokovic als Erster zu, ging mit einem Break zum 2:1 in Führung. Und mit dem nächsten zum 4:1. Davon konnte sich Stefanos Tsitsipas nicht mehr erholen. Der 22-Jährige war mit seinen Kräften jetzt am Ende. Nach 3:54 Stunden Spielzeit stellte Djokovic den Einzug ins Finale sicher, mit 6:3, 6:2, 5:7, 4:6 und 6:1.

Am Sonntag geht es nun für Novak Djokovic um seinen zweiten Erfolg bei den French Open nach 2016. Damals hatte er im Endspiel Andy Murray besiegt. Rafael Nadal geht dagegen bereits auf Titel Nummer 13 am Bois de Boulogne los. In der Gesamtbilanz der beiden Superstars führt Djokovic mit 29:26-Siegen. Die drei letzten Duelle auf Sand hat allerdings Nadal gewonnen. Zuletzt 2019 in Rom.

