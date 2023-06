"Bis bald, Schatzi" - "Danke dir Schatzi": Djokovic und Becker im Schmuse-Modus

Novak Djokovic und Boris Becker verbindet eine ganz besondere Freundschaft - den amüsanten Beweis lieferten die beiden nach Djokovics French-Open-Triumph am Sonntag auf Instagram.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 14:01 Uhr

Die Glückwünsche für Novak Djokovic nach seinem Sieg bei den French Open reißen nicht ab. Kein Wunder: Djokovic hat sich mit seinem 23. Grand-Slam-Titel an die alleinige Spitze der Majorsieger geschoben, erstmals führt er die Liste vor Rafael Nadal (22) und Roger Federer (20) an. Und ist damit für fast alle Experten der GOAT, der "Greatest Of All Time", was die Tenniserfolge angeht.

Ein wesentlicher Baustein im Laufe von Djokovics Karriere: Boris Becker. Den hatte Djokovic Ende des Jahres 2013 als "Super-Coach" verpflichtet, mit Becker gewann er sechs Grand-Slam-Titel bei zwölf gemeinsamen Versuchen; bis zum ersten French-Open-Titel in 2016, nach dem Djokovic eine schöpferische Pause vom Dauersiegen nahm, andere Wege ging, und auch Becker zum Ende des Jahres den gemeinsamen Weg beendete.

Becker über Djokovic: "Mit Selbstvertrauen, Können und Stil"

Unter anderem das Foto der Feier nach dem lange ersehnten Paris-Titel 2016 postete Becker nun auf Instagram, versehen mit den besten Glückwünschen: Als "König der Löwen" bezeichnete Becker seinen ehemaligen Schützling, "du hast es vollbracht. Und wie du es geschafft hast - mit Selbstvertrauen, Können und Stil. Allergrößte Glückwünsche zu deinem Rekord brechenden 23. Grand-Slam Titel in Roland Garros. Ein einzigartiger Erfolg, wenn man überlegt, wo du herkommst. Ich bin stolz, ein Teil deines Teams gewesen zu sein, mit dem du sechs der 23 Titel gewonnen hast, und gespannt, wie es weitergeht: Mit Wimbledon vor Augen bist du sicherlich noch nicht fertig", schrieb Becker. Und schloss seine Nachricht mit dem Satz: "Weiter so und bis sehr bald, "Schatzi".

Becker-Djoker-Schatzi-Schatzi

Hintergrund: "Schatzlein" gilt als deutsches Lieblingswort von Djokovic, denn dies ist seine Bezeichnung für Becker. Auch in Interviews nach der gemeinsamen Zeit (auf Eurosport) hatten sich Becker und Djokovic immer wieder mit "Schatzilein" angesprochen.

Entsprechend auch Djokovics Reaktion auf Beckers Glückwünsche: "Danke dir Schatzi", schrieb er - ebenfalls mit dem gemeinsamen Siegerfoto aus 2016.

Djokovic hatte in seiner Kindheit längere Zeit in der Tennisakademie von Niki Pilic in München trainiert und spricht daher auch heute noch gut Deutsch.