French Open 2021 live: Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas bestreiten das erste Halbfinale bei den French Open 2021. Das Match gibt es ab 14:50 Uhr live im TV und Livestream in Deutschland bei ServusTV, bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2021, 20:44 Uhr

© Getty Images Tsitsipas und Zverev treffen zum achten Mal aufeinander

Geht es nach der Allzeit-Bilanz, dann hat Stefanos Tsitsipas gegen Alexander Zverev die Nase klar vorne. Der Grieche hat fünf der bisherigen sieben Duelle für sich entschieden, Zverev allerdings ging im einzigen Duell 2021 als Sieger vom PLatz: im Endspiel von Acapulco.

Im bisherigen Turnierverlauf wussten beide Spieler zu überzeugen: Zverev wurde in Runde eins von Oscar Otte in einen fünften Satz gezwungen, kam danach aber nie mehr in Gefahr, ein match zu verlieren. Tsitsipas gab gegen John Isner einen Satz ab, brillierte zuletzt im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev.

Zverev vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 14:50 Uhr live im TV und Livestream in Deutschland bei ServusTV und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros