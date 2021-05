French Open 2021: Marterer, Otte, Gojowczyk, Kamke und Friedsam im Qualifikations-Finale

Mit Maximilian Marterer, Oscar Otte, Peter Gojowczyk und Tobias Kamke haben es vier deutsche Herren in die dritte Runde der Qualifikation für die French Open 2021 geschafft. Bei den Damen nahm hingegen nur Anna-Lena Friedsam die zweite Hürde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2021, 20:23 Uhr

© Getty Images Maxi Marterer fehlt noch ein Sieg für einen Platz im Hauptfeld

Marterer eröffnete den Tag souverän mit einem 6:1 und 6:1 gegen den Serben Nikola Milojevic. Im entscheidenden Match wartet nun der Brasilianer Felipe Meligeni Rodrigues Alves, die Nummer 245 der Welt. Oscar Otte wusste beim 6:1 und 7:5 gegen Danilo Petrovic ebenfalls zu überzeugen. Otte bekommt es im Qualifikations-Endspiel entweder mit Hugo Dellien zu tun.

Am späteren Nachmittag zogen Tobias Kamke und Peter Gojowczyk nach. Kamke, der in Runde drei auf Denis Istomin trifft, hatte mit Marcelo Tomás Barrios Vera beim 6:4 und 6:2-Erfolg ebenso wenige Probleme wie Gojowczyk mit Zhizhen Zhang bei seinem 6:0 und 7:6 (2)-Sieg. Der 31-Jährige spielt nun gegen Mario Vilella Martínez. Ausgeschieden ist in der zweiten Runde dagegen Yannik Maden, der Quentin Halys in drei Sätzen unterlag.

Damen: Nur Friedsam weiter

Bei den Damen gelang indes nur Anna-Lena Friedsam der Sprung in die dritte Runde. Die 27-Jährige besiegte Verónica Cepede Royg mit 6:1 und 7:5. Sie bestreitet ihr Qualifikations-Finale gegen Varvara Lepchenko, die die Deutsche Mona Barthel ebenfalls mit 6:1 und 7:5 aus dem Turnier nahm.

Ihre Hauptfeld-Träume ebenfalls beenden mussten Antonia Lottner und Tamara Korpatsch. Lottner unterlag Lara Arruabarrena mit 7:6 (5), 2:6 und 4:6. Korpatsch war gegen Anna Karolina Schmiedlova bei ihrer 0:6 und 4:6-Niederlage hingegen chancenlos.

Hier die Auslosung für die Qualifikation der Herren

Hier die Auslosung für die Qualifikation der Damen