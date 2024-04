French Open: Trotz Kritik - Veranstalter halten an Night-Session fest

Auch bei der 2024er-Ausgabe der French Open wird es wieder Night-Sessions geben, obwohl diese im Vorjahr enorm in Ungnade gefallen waren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 13:02 Uhr

© Getty Images 2024 werden bei den French Open insgesamt elf Night-Sessions über die Bühne gehen

"Tennis trifft weiterhin dumme Entscheidungen" - lautet ein User-Kommentar in den sozialen Medien, nachdem bekannt wurde, dass auch in diesem Jahr tägliche Night-Sessions auf dem Programm der French Open stehen werden. Bis zum Mittwoch der zweiten Woche - also bis zur Beendigung der Viertelfinals - können sich die französischen Tennisfans seperate Tickets für eine Tennisnacht unter Scheinwerferlicht besorgen. Das nötige "Kleingeld" dafür vorausgesetzt

Die Entscheidung der Turnierverantwortlichen ist tatsächlich ein wenig überraschend, bekamen die recht misslungenen Abendveranstaltungen im letzten Jahr doch praktisch von allen Seiten ihr Fett weg. Journalisten beklagten sich, ebenso wie Fans vor Ort, bei Herren-Partien, die ein epochaleres Ausmaß annahmen, keine vernünftigen Angebote zur Heimreise angeboten bekommen zu haben - besonders bitter in Nächten vor normalen Arbeitstagen.

Elf Night-Sessions in diesem Jahr

Auch die Ansetzung der jeweiligen Nachtpartien ist umstritten. Von den zehn Night-Sessions im Vorjahr wurden an neun Abenden Herren-Duelle ausgetragen, die Damen kamen nur einmal zu dieser Ehre. Das aber mitunter auch aufgrund des Ärgers des zahlenden Publikums, die für Tickets im dreistelligen Euro-Bereich eventuell Iga Swiatek dabei zusehen dürfen, wie sie eine Konkurrentin in unter einer Stunde Spielzeit vom Platz fegt.

Neu in diesem Jahr ist, dass schon am ersten Tag des Hauptwettbewerbs - also am Sonntag, dem 26. Mai - eine Night-Session stattfinden wird, weshalb wir 2024 schlussendlich auf elf Nacht-Duelle beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres kommen werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen auf die Probleme des Vorjahres geeignete Antworten finden werden.