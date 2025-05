Roland-Garros 2025: Tag 4 - Die Macht des US-Fernsehens

Der vierte Tag der French Open 2025 steht an. Aus deutschsprachiger Sicht wird es schon früh spannend.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 16:12 Uhr

© Getty Images Das ist Emilio Nava - er darf heute in der Night Session ran

Match des Tages: Iga Swiatek (5) vs. Emma Raducanu (Court Philippe-Chatrier, drittes Match nach 12 Uhr)

Es geht einigermaßen übel weiter auf dem ruppigen Weg von Iga Swiatek zu ihrem fünften Titel in Roland-Garros. Nun ist Emma Raducanu keine Sandplatzspezialistin, wie sie im großen Tennis-Almanach stünde, aber die Probleme für Swiatek auf ihrem Lieblingsbelag in dieser Saison haben sich auch schon gegen andere Spielerinnen manifestiert, die mit der Terre Battue eher per Sie sind.

Upset-Alert: Fabian Marozsan vs. Carlos Alcaraz (2) (Chatrier, zweites Match nach 12 Uhr)

Nein, nein, nur ein kleiner Scherz. Auch dem Umstand geschuldet, dass wir mit unseren beiden jüngsten Tipps (Altmaier! Norrie!!) richtig lagen. Wobei: In Rom 2023 hat Marozsan gegen Carlitos gewonnen. Aber jetzt beruhigen wir uns auch schon wieder.

Die Nachtvögel: Holger Rune vs. Emilio Nava (Chatrier, 20:15 Uhr)

Das ist ja fast spannend: In der ersten Version des Spielplans für den heutigen Mittwoch waren eigentlich Ben Shelton und Hugo Gaston für die Night Session vorgesehen, dann musste der Franzose verletztungsbedingt zurückziehen. Jetzt sind es also Rune und Nava geworden. Da spricht nix dagegen und aus Sicht des US-amerikanischen Fernsehens einiges dafür. Denn auch wenn Nava (noch) kein so großer Name wie Shelton ist: Immerhin findet dieses Match zu einer aus US-Sicht freundlichen Beginnzeit statt.

Man spricht Deutsch: Lys, Altmaier, Ofner im Einsatz

Eva Lys darf sich gleich einmal um 11 Uhr mit Victoria Mboko auf Court 7 messen, um dann den Staffelstab eben dort gleich an Sebastian Ofner weiterzugeben, der es mit Karen Khachanov zu tun bekommt. Einen frühen Start gibt es auch für Daniel Altmaier, der den Court 13 gemeinsam mit Vit Kopriva eröffnet.

Hier der Spielplan für Mittwoch