Roland Garros 2025 live: Daniel Altmaier vs. Vit Kopriva im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Vit Kopriva treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 12:39 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier spielt gegen Vit Kopriva

Für Daniel Altmaier geht es nach seinem Coup gegen Taylor Fritz in der zweiten Runde gegen den Tschechen Vit Kopriva weiter. "Ich habe in den vergangenen Wochen sehr hart gearbeitet, um in Form für solche Spiele zu sein", sagte der Deutsche nach dem Erfolg über Fritz. "Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bereit bin, gegen jeden zu spielen."

Im offiziellen Head to Head zwischen Altmaier und Kopriva steht es zwar 0:0, 2021 standen sie sich beim Challenger-Turnier in Meerbusch allerdings schon einmal gegenüber. Damals siegte der Deutsche in drei Sätzen.

Altmaier vs. Kopriva- hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Vit Kopriva gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros