Roland Garros 2025 live: Eva Lys vs. Victoria Mboko im TV, Livestream und Liveticker

Eva Lys und Victoria Mboko treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 12:38 Uhr

Eva Lys bekommt es in zweiten Runde der French Open mit Grand-Slam-Debütantin Victoria Mboko aus Kanada zu tun. In ihrem Auftaktmatch hatte sich die 23-Jährige deutlich gegen die gesetzte Peyton Stearns (USA) durchgesetzt und als einzige Deutsche die zweite Runde erreicht.

“Die letzten Monate waren nicht einfach für mich. Aber gegen eine solche Spielerin zu gewinnen, gibt jede Menge Selbstvertrauen", hatte Lys nach ihrem Erfolg über Stearns gemeint. Gegen Mboko wird die Deutsche zum ersten Mal spielen.

Lys vs. Mboko- hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Eva Lys und Victoria Mboko gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

