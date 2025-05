Roland Garros 2025: Pegula souverän weiter, Muchova schon raus

Die Weltranglistendritte Jessica Pegula ist souverän in die French Open gestartet. Für die ehemalige Finalistin Karolina Muchova setzte es hingegen ein frühes Aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 23:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jessica Pegula gewann klar in zwei Sätzen

Erfüllt sich Jessica Pegula bei den French Open ihren langgehegten Traum vom ersten Grand-Slam-Titel? Der Start ins Sandplatz-Major verlief für die Weltranglistendritte jedenfalls vielversprechend. Pegula gewann am Dienstag auf Court Suzanne-Lenglen gegen die Rumänin Anca Todoni mit 6:2 und 6:4 und trifft nun auf Ann Li.

Eine Enttäuschung musste hingegen Karolina Muchova verdauen. Die 28-Jährige, die ihr bis dato letztes Match wegen Verletzungssorgen Ende März in Miami bestritten hatte, unterlag der US-Amerikanerin Alycia Parks am Abend mit 3:6, 6:2 und 1:6. 2023 hatte Muchova in Paris noch das Finale erreicht.

Mertens und Kalinskaya ausgeschieden

Neben Muchova verabschiedeten sich am Dienstag drei weitere gesetzte Spielerinnen aus dem Turniergeschehen. Während Elise Mertens (#24) gegen die Französin Lois Boisson mit 4:6, 6:4 und 3:6 verlor, unterlag Anna Kalinskaya (#30) der Tschechin Marie Bouzkova mit 4:6 und 5:7. Schon zu Tagesbeginn hatte Beatriz Haddad Maia (#23) gegen Hailey Baptiste in drei Sätzen den Kürzeren gezogen.

Die beiden höchst gehandelten Spielerinnen in der unteren Turnierhälfte, Coco Gauff und Mirra Andreeva, erreichten hingegen souverän die zweite Runde.

Hier das Einzel-Tableau in Paris