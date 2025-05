Roland-Garros: Andreeva und Gauff locker in Runde zwei

Keine Überraschungen bei den Frauen in den frühen Partien am Dienstag in Roland-Garros: Sowohl Mirra Andreeva wie auch Coco Gauff feierten glatte Zwei-Satz-Siege zum Auftakt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 16:23 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva hat am Dienstag die Ruhe behalten

Ein bisschen irritiert hat Mirra Andreeva schon gewirkt, als Cristina Bucsa im ersten Satz des Treffens auf dem Court Suzanne-Lenglen mit zwei Breaks in Führung ging. Aber die Russin weiß mittlerweile um ihre Stärke, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und gewann schließlich doch noch sicher mit 6:4 und 6:3.

Andreeva bekommt es im nächsten Match mit Ashlyn Krueger zu tun, die gegen Suzan Lamens ebenfalls sicher in zwei Sätzen gewann.

Coco Gauff war ein paar Minuten später auf dem Court Philippe-Chatrier dran, gewann gegen Olivia Gadecki sicher mit 6:2 und 6:2. Die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin spielt in Runde zwei entweder gegen die Lokalmatadorin Chloe Paquet oder die tschechische Qualifikanti Tereza Valentova.

Die beste Stimmung gab es am frühen Dienstag übrigens auf dem Court 7. Dort gelang Hailey Baptiste ein Comeback-Erfolg gegen Beatriz Haddad Maia. Letztere hatte zwar den Großteil der Fans auf ihrer Seite, weil die Tribünen aufgrund des späteren Auftritts von Joao Fonseca schon fest in brasilianischer Hand war. Davon ließ sich Baptiste aber beim 4:6, 6:3 und 6:1 nicht beeindrucken.

Hier das Einzel-Tableau in Paris