French Open 2022 live: Angelique Kerber vs. Aliaksandra Sasnovich im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in der dritten Runde der French Open 2022 auf Aliaksandra Sasnovich. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 07:43 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber geht als Favoritin in das Match mit Aliaksandra Sasnovich

Kerber musste in Runde eins gegen Magdalena Frech zwei Matchbälle abwehren, auch der folgende Auftritt gegen Elsa Jacquemot aus Frankreich geriet der deutschen Nummer eins zum Ende hin etwas fahrig. Dennoch geht Kerber als Favoritin in die Partie - hat sie doch Aliaksandra Sasnovich vergangene Woche auf dem Weg zum Turniersieg in Straßburg besiegt.

Die Belarussin wiederum konnte sich in der zweiten Runde von Roland Garros gegen die regierende US-Open-Siegerin Emma Raducanu durchsetzen.

Kerber vs. Sasnovich - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Aliaksandra Sasnovich gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

