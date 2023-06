Roland Garros: Su-Wei Hsieh krönt Comeback mit Doppel-Titel!

Su-Wei Hsieh hat gemeinsam mit Xinyu Wang den Doppel-Wettbewerb der Frauen in Roland Garros 2023 gewonnen. Die beiden setzten sich im Endspiel gegen Leylah Fernandez und Taylor Townsend in drei Sätzen durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 14:47 Uhr

© Getty Images Xinyu Wang und Su-Wei Hsieh haben in Roland Garros 2023 den Doppel-Titel geholt

Was für ein Comeback von Su-Wei Hsieh! Die mittlerweile 37-jährige Doppel-Legende ist erst in diesem Früher in Madrid nach eineinhalbjähriger Pause auf die Tour zurückgekehrt. Und darf nun ein paar Wochen später gemeinsam mit Xinyu Wang den Triumph bei den French Open 2023 feiern. Hsieh und Wang bezwangen Lelyah Fernandez und Taylor Townsend mit 1:6, 7:6 (5) und 6:1.

Für Hsieh war es der 31. Doppeltitel ihrer Karriere, in Rland Garros hatte sie bereits 2014 an der Seite von Peng Shuai reüssiert. Dazu kommen drei Championate in Wimbledon: 2021 mit Elise Mertens, 2019 mit Barbora Strycova und 2015 mit Pen Shuai.