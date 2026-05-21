French Open Auslosung: Djokovic landet in der Hälfte von Zverev

Die Auslosung für die French Open 2026 hat ein potenzielles Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev ergeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 14:44 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic zuletzt in Rom

Was auch immer es gerade auf den Match-Courts bei den Quali-Matches zu sehen gab: Kurz vor 14 Uhr kam Marc Maury, der legendäre Platzsprecher der French Open zur Auslosung derselben, Turnierchefin Amelie Mauresmo und der Präsident des Französischen Tennisverbandes Gilles Moeretton hatten sich da in der L´Orangerie schon eingefunden.

Der große Abwesende: natürlich der Titelverteidiger, der bei solchen Anlässen ja auch oft zugegen ist: Aber Carlos Alcaraz wird bekanntlich in Paris nicht starten.

Die größte Frage war wohl: Wo landet Novak Djokovic als Nummer drei des Turniers? Schließlich sind die Chancen des serbischen Großmeisters auf einen 25. Major-Titel durch die Absage von Alcaraz doch deutlich gestiegen. Nun: Djokovic wurde in die untere Hälfte gelost, muss gleich gegen Giovanni Mpetshi Perricard ran.

Zverev wiederum beginnt als Nummer zwei gegen Benjamin Bonzi, erster Prüfstein könnte schon in Runde zwei der Sieger der Partie zwischen Zizou Bergs und Tomas Machac werden.

Als großer Favorit startet Jannik Sinner, der gegen Tabur Clement aus Frankreich beginnt und in Runde drei auf Corentin Moutet treffen könnte. Programmierter Viertelfinalgegner ist Ben Shelton.

Geht es nach der Setzliste, dann sähen die Viertelfinal-Partien so aus:

Jannik Sinner (ITA/1) Ben Shelton (USA/5) Félix Auger-Aliassime (CAN/4) Daniil Medvedev (RUS/6) Novak Djokovic (SRB/3) Alex de Minaur (AUS/8) Alexander Zverev (GER/2) Taylor Fritz (USA/7)

Aus österreichischer Sicht startet Sebastian Ofner gegen Luciano Darderi. Kein einfaches Los.

Die Matche des deutschen Teilnehmer abgesehen von Alexander Zverev: Daniel Altmaier eröffnet gegen Félix Auger-Aliassime, Yannick Hanfmann spielt gegen Hamad Madjedovic, Jan-Lennard Struff hat mit Alexander Bublik die Nummer neun gezogen.



