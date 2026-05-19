French Open Qualifikation: Grigor Dimitrov scheitert dramatisch

Die French Open 2026 werden ohne Grigor Dimitrov über die Bühne gehen. Der Bulgare unterlag in Runde eins der Qualifikation dem Portugiesen Jaime Faria im Tiebreak des dritten Satzes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 18:10 Uhr

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© Getty Images Grigor Dimitrov ist in Paris in der Qualifikation gescheitert

Drei der vier Grand-Slam-Turniere sind nach eigenem Verständnis ja mittlerweile Veranstaltungen die drei Wochen lang andauern mit all den Events, die schon in der Qualifikations-Woche über die Bühnen in Melbourne, Paris und New York City gebracht werden. Lediglich Wimbledon hat sich bislang vorbehalten, vornehm bei den 14 Tagen Turnier-Action zu bleiben. Die Quali findet in London auch nicht an der Church Road, sondern in Roehamption statt.

Noch mehr gewinnen die ersten Tage eines Majors aber natürlich dadurch, wenn prominente Spieler und Spielerinnen um einen Platz im Hauptfeld kämpfen müssen. So wie in Roland-Garros am Dienstag Grigor Dimitrov, Bianca Andreescu und Karolina Pliskova.

Dimitrov verliert im Tiebreak des dritten Satzes

Übel erwischt hat es dabei den bulgarischen Feingeist. Denn Dimitrov wurde gleich gegen die Nummer vier gelost, Jaime Faria aus Portugal. Und das hast ein Match zur Folge, das hin und her ging - ehe sich Faria mit 3:6, 7:5 und 7:6 (8) durchsetzen konnte. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison 2026 wird also ohne Grigor Dimitrov stattfinden.

Bianca Andreescu, die US-Open-Siegerin von 2019, und Karolina Pliskova, ehemals die Nummer eins der Welt, dürfen dagegen noch hoffen. Andreescu setzte sich gegen Daphnee Mpetshi Perricard sicher mit 6:3 und 6:2 durch. Und Pliskova machte gegen Yeon-Woo Ku einen veritablen Fehlstart wett, zog mit einem 0:6, 6:3 und 6.1 doch noch in die zweite Runde der Qualifikation ein.



