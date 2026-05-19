French Open 2026: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Am Sonntag, 24.05.2026, beginnen die Matches des Hauptfeldes. Hier findet Ihr alle Infos zum zweiten Major des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 12:50 Uhr

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© Getty Images Auf dem Court Philippe-Chatrier werden die nächsten großen Trophäen ausgespielt

Wer spielt, wer fehlt bei den French Open 2026?

Der große Abwesende ist der Titelverteidiger bei den Männern: Carlos Alcaraz muss bekanntlich aussetzen. Selbiges gilt für einen anderen Sandplatz-Experten, nämlich Lorenzo Musetti. Und auch Holger Rune ist nach seinem Riss der Achillessehne nicht mehr rechtzeitig fit geworden. Bei den Frauen ist dagegen die gesamte Weltspitze am Start.

Wer sind die Favoriten in Roland-Garros 2026?

Bei den Männern wird kein Weg an Jannik Sinner vorbeiführen, der ja 2025 schon drei Matchbälle auf den Titel in Paris hatte. Erster Herausforderer sollte Alexander Zverev sein, hinter den Chancen von Novak Djokovic stehen ein paar Fragezeichen. Als möglicherweise gefährlicher Außenseiter hat sich mit seinen Auftritten in Rom Casper Ruud wieder zurück ins Gespräch gebracht.

Bei den Frauen dagegen scheint alles offen: Titelverteidigerin Coco Gauff kommt schön langsam wieder in Form, als erste Favoritin muss aber dennoch Aryna Sabalenka gelten. Kann Iga Swiatek noch einmal zur Verfassung der frühen Jahre zurückfinden? Oder Elina Svitolina endlich auch einmal bei einem Major richtig weit kommen?

Wer überträgt die French Open im TV und Livestream?

Eurosport überträgt alle Matches der French Open 2026 im TV, im Livestream kann man die Partien bei HBO Max sehen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für das Turnier 2026 findet am Donnerstag, 21.05.2026, statt.

Wie viel Preisgeld gibt es in Paris 2026 zu gewinnen?

Das Preisgeld im Einzel zeugt sich wie folgt auf (alle Angaben in EUR):

Champion 2.800.000.- FinalistIn 1.400.000.- Halbfinale 750.000.- Viertelfinale 470.000.- Achtelfinale 285.000.- 3. Runde 187.000.- 2. Runde 130.000.- 1. Runde 87.000.-



