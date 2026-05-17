French Open Qualifikation: Kraus gegen Noma Akugue in Runde zwei möglich, Harte Lose für Rodionov und Neumayer

Die Draws für die Qualifikation bei den French Open stehen fest. Beim am Montag startenden Event kämpfen insgesamt jeweils vier Profis aus Österreich und Deutschland um ein Hauptfeld-Ticket. Auch ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen schlagen auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 18:32 Uhr

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© Getty Images Auch Sinja Kraus, Jurij Rodionov und Noma Noha Akugue kämpfen um ein Ticket für das Roland-Garros-Hauptfeld.

Am Montag startet die Qualifikation in Roland-Garros. Gespielt wird um die letzten Tickets für das French-Open-Hauptfeld, das am kommenden Sonntag in Paris starten wird.

Aus Österreich kämpfen drei ATP-Profis um die Hauptfeldteilnahme. Lukas Neumayer trifft in Runde eins auf Alex Bolt aus Australien. Kein leichtes Los hat auch Jurij Rodionov, der Dusan Lajovic, an Position 20 in der Quali gesetzt, herausfordern darf. Joel Schwärzler misst sich zum Auftakt mit dem Franzosen Clement Chidekh. In Runde zwei würden mit Mark Lajal oder Roman Safiullin prominentere Namen warten.

Aus deutscher Sicht gibt es eine Grand-Slam-Premiere. Tom Gentzsch schlägt erstmals bei einem Majorevent auf. Der 22-Jährige aus Duisburg trifft auf den Schweizer Jerome Kym. Gentzsch ist bei den Männern der einzige DTB-Profi, der an der Qualifikation teilnimmt und den Sprung in das Hauptfeld versucht. Sollten zwei Siege gelingen, könnte es im Quali-Finale zum Duell mit Joel Schwärzler kommen.

Stephens, Andreescu, Pliskova - Prominenz in der Quali

Mehr deutsche Fahnen finden sich im Draw der Frauen. Ein rein deutsches Duell gibt es in der ersten Runde zwischen Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam. Noma Noha Akugue trifft zum Auftakt auf Tatiana Prozorova. In der zweiten Runde könnte es zum Duell mit Sinja Kraus kommen. Die an Nummer zwei gesetzte Österreicherin trifft zunächst auf Celine Naef aus der Schweiz.

Auch prominente Namen sind in der Qualifikation vertreten. So schlägt mit Sloane Stephens eine ehemalige Grand-Slam-Siegerin auf, die in Runde eins auf Landsfrau Carol Young Suh Lee treffen wird. Auch Bianca Andreescu hat bereits einen Grand Slam gewonnen, doch auch die Kanadierin muss durch die Quali. Mit Daphnee Mpetshi Perricard wartet die Schwester von ATP-Ass Giovanni. Die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova muss ebenfalls den Weg durch die Qualifikation gehen.

Hier das komplette Quali-Draw der Männer

Hier das komplette Quali-Draw der Frauen