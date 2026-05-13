French Open: Vorjahreshalbfinalist Lorenzo Musetti muss Start absagen

Lorenzo Musetti kann 2026 aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht an den French Open in Paris teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 17:31 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti wird in Paris fehlen

Das war zu befürchten: Lorenzo Musetti hat seine Teilnahme an den diesjährigen French Open (24. Mai bis 7. Juni) abgesagt. Wie der 24-Jährige am Mittwoch in den sozialen Medien mitteilte, wurde bei ihm am Tag nach seinem Achtelfinalaus in Rom eine Verletzung des Musculus rectus femoris (gerader Muskel des Oberschenkels) diagnostiziert.

“Leider bedeutet das, dass ich nicht in Hamburg und bei den French Open antreten kann – eine Nachricht, die unglaublich schwer zu verarbeiten ist”, schrieb Musetti. Im Vorjahr hatte der Italiener in Roland-Garros das Halbfinale erreicht und dort im Halbfinale gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz im vierten Satz aufgegeben.

Bittere Saison

Musettis French-Open-Absage kommt nicht sonderlich überraschend: Der aktuelle Weltranglistenzehnte hatte schon unmittelbar nach seiner Niederlage gegen Casper Ruud Zweifel an seinem Antreten in Paris geäußert. “Ich habe hier auf einem Bein gespielt und hatte Angst, mein linkes Bein zu belasten”, hatte Musetti am Dienstag erklärt.

Für Musetti, der in seiner jungen Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, setzt sich der bittere Saisonverlauf damit fort. Zu Jahresbeginn hatte er im Viertelfinale der Australian Open gegen Novak Djokovic beim Stand von 6:4, 6:3 und 1:3 aufgegeben. Ob Musetti zur Rasensaison wieder fit ist, ist unklar.