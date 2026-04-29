French Open: Dimitrov, Badosa und Stephens müssen in die Qualifikation

Grigor Dimitrov, Paula Badosa und Sloane Stephens sind nur einige der bekannten Namen, die in Roland-Garros den Gang in die Qualifikation antreten müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 08:02 Uhr

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© Getty Images Grigor Dimitrov steht nicht direkt im Hauptfeld

Die Veranstalter der French Open haben am Dienstag die Entry Lists für die Qualifikation veröffentlicht. Während bei den Herren etwa Grigor Dimitrov einen Umweg nehmen muss, ereilte dieses Schicksal bei den Frauen mit Paula Badosa, Anastasia Pavlyuchenkova, Sloane Stephens und Karolina Pliskova gleich mehrere namhafte Spielerinnen.

Theoretisch könnten sämtliche Profis natürlich noch von Wildcards profitieren. In der Vergangenheit zeigte sich jedoch, dass diese - die Vereinbarungen mit der USTA und Tennis Australia ausgenommen - fast ausschließlich an Franzosen gehen. So ging etwa der zweifache Finalist Dominic Thiem 2024 trotz seines angekündigten Karriereendes leer aus.

Wildcard für Wawrinka scheint fix

Eine Ausnahme wird in diesem Jahr Stan Wawrinka darstellen. Der Schweizer, der seine Karriere am Ende des Jahres beenden wird und sich am Bois de Boulogne 2015 in die Siegerliste eintrug, ist nicht in der Qualifikations-Entry-List zu finden. Demnach ist davon auszugehen, dass der Schweizer - wie übrigens schon im Vorjahr - eine Wildcard erhalten wird.

Großer Abwesender wird freilich Carlos Alcaraz sein. Der Sieger der vergangenen beiden Jahre musste seine Teilnahme am zweiten Major-Event des Jahres aufgrund einer Handgelenksverletzung absagen. Novak Djokovic, der 2026 noch nicht auf Sand spielte, plant indes offenbar mit einem Paris-Start. Zuletzt wurde der Serbe im spanischen Marbella beim Training auf Asche gesichtet.

Tagger kommt als “Titelverteidigerin”

Wie die Veranstalter schon vor zwei Wochen bekanntgaben, stehen bei den Herren mit Alexander Zverev, Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff vier deutsche Starter direkt im Hauptfeld. Bei den Frauen sind es mit Laura Siegemund, Tatjana Maria, Eva Lys, Ella Seidel und Tamara Korpatsch fünf.

Österreich wird bei den Männern vorerst nur von Sebastian Ofner vertreten, bei den Frauen steht Lilli Tagger erstmals im Hauptbewerb eines Major-Turniers. Unterstützung erhält die Juniorensiegerin des Vorjahres von Anastasia Potapova und Julia Grabher.

Die Quali-Entry-List bei den Herren

Die Quali-Entry-List bei den Frauen