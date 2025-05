Roland-Garros: Stan Wawrinka bekommt eine Wildcard

Stan Wawrinka hat seinen Startplatz im Hauptfeld von Roland-Garros 2024 sicher. Dem Champion von 2015 wurde eine Wildcard zugeteilt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 15:25 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka bekommt einen Fixplatz in Roland-Garros 2025

Zehn Jahre nach seinem großen Triumph darf Stan Wawrinka also erneut am Bois de Boulogne aufschlagen. Aktuell steht der dreimalige Major-Champion auf Position 132 der ATP-Charts, bekam von den Veranstaltern aber eine der acht Wildcards für das Hauptfeld zugeteilt. Was nicht selbstverständlich ist: Normalerweise gehen sechs der Freiplätze an Franzosen, jeweils eine an den australischen und den US-amerikanischen Tennisverband.

Diesmal sind es “nur” fünf Lokalmatadore geworden, die mit dem Einsatz im 128er-Raster planen dürfen: Terence Atmane, Arthur Cazaux, Valentin Royer, Pierre-Hugues Herbert und, natürlich, Richard Gasquet. Der wird in Paris seinen Abschied vom professionellen Tennis feiern.

Die Wildcard für die USTA hat sich Emilio Nava auf sportlichem Weg erworben. Die Australier haben Tristan Schoolkate mit dem Platz im Hauptfeld bedacht.