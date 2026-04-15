French Open - Entry Lists: Ofner, Tagger und Grabher knapp drin, Wawrinka muss auf Wildcard oder Absagen hoffen

Die Entry-Lists für Roland-Garros sind raus - mit wenigen Überraschungen an der Spitze. Am hinteren Ende wird's wie immer spannend.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 09:14 Uhr

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Carlos Alcaraz auf dem Court Philippe-Chatrier im Finale der French Open 2024

Entscheidend für die Berechtigung an der Teilnahme der French Open ist wie immer die Weltrangliste sechs Wochen vor Turnierbeginn. Also: jene aus dieser Woche. Die besten 104 Spielerinnen und Spieler haben grundsätzlich das Recht, in Paris im Hauptfeld an den Start zu gehen.

Etwas nach vorne verschoben wird der Cut allerdings durch Akteure, die ihr Protected Ranking nutzen. So liegt der wirkliche Cut-of diesmal bei den Herren bei Platz 103, bei den Damen bei Rang 101.

Turniermeldungen sind für Majors nicht nötig, und so grüßen natürlich Jannik Sinner (1.), Titelverteidiger Carlos Alcaraz (2), Alexander Zverev (3.) und Novak Djokovic (4.) von ganz oben. Aus deutscher Sicht sind auch Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff direkt im Hauptfeld qualifiziert; für Österreich darf Sebastian Ofner an den Start. Zhizhen Zhang und Thanassi Kokkinakis haben mit ihrem Protected Ranking ebenfalls gemeldet. Auch auf der Liste: der an der Achillessehne verletzte Holger Rune - ob das bis Paris reicht?

Stan Wawrinka mit Wildcard?

Falls nicht, freuen sich andere, die hinter Platz 103 stehen und eigentlich in die Qualifikation müssten. Stan Wawrinka ist als Nummer 107 um vier Positionen raus (muss also auf vier Absagen hoffen), darf sich aber als Ex-Sieger (2015) sicher Hoffnungen auf eine Wildcard machen. Noch dazu in seinem Abschiedsjahr. Filip Misolic muss als Nummer 111 noch mehr bangen.

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Tagger und Grabher dabei, Korpatsch mit Hoffnungen

Bei den Damen stehen Aryna Sabalenka (1.), Elena Rybakina (2.), Coco Gauff (3.) und Iga Swiatek (4.) an der Spitze der Meldeliste. Aus deutscher Sicht sind Laura Siegemund, Tatjana Maria, Eva Lys und Ella Seidel direkt qualifiziert. Für Österreich kann Lilli Tagger (97. im Ranking, 100. im Meldebogen) aufgrund ihrer starken letzten Wochen direkt im Main Draw starten, ebenso Julia Grabher (99./Ranking, 102./Meldebogen). Knapp für beide, weil mit Sara Sorribes Tormo, Jil Teichmann, Danka Kovinic und Anhelina Kalenina gleich vier Spielerinnen vor ihnen auf ihr geschütztes Ranking zurückgreifen.

Knapp um einen Platz den direkten Sprung verpasst hat Tamara Korpatsch, aber man kann recht sicher sein: Eine Absage kommt bestimmt. Die lange verletzte Paula Badosa indes muss auf fünf Rückzüge hoffen, um nicht die Quali in Angriff nehmen zu müssen.

Korpatsch hatte sich dank ihres Laufs in Linz in dieser Woche um sieben Plätze verbessert und sich damit eine gutes Ausgangsbasis für Paris verschafft.

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