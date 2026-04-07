WTA Linz: Tamara Korpatsch zieht ins Achtelfinale ein

Tamara Korpatsch steht beim WTA-500-Turnier in Linz in der Runde der letzten 16.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 16:15 Uhr

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Tamara Korpatsch gewann in drei Sätzen

Tamara Korpatsch hat das Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Linz erreicht. Die 30 Jahre alte Tennisspielerin schlug die gesetzte Jaqueline Cristian aus Rumänien überraschend mit 4:6, 6:1 und 6:4. In der nächsten Runde wartet auf Korpatsch eine ungesetzte Gegnerin - ein Sprung zurück in die Top 100 der Weltrangliste ist für die Hamburgerin in Österreich möglich.

Korpatsch hatte im Februar ein erstes Ausrufezeichen in der laufenden Saison gesetzt. In Ostrava/Tschechien verpasste sie den Titel nach ihrem Finaleinzug nur knapp. In Linz musste die Nummer 109 der Welt zunächst die Qualifikation bestreiten. Dort setzte sie sich unter anderem gegen die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund) durch, die ihrer Topform weiter hinterherläuft.

Hier das Einzel-Tableau in Linz