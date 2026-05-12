ATP Masters Rom: Casper Ruud und Karen Khachanov lösen erste Viertelfinaltickets

Casper Ruud und Karen Khachanov sind am Dienstag souverän ins Viertelfinale von Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 13:21 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud ließ Lorenzo Musetti keine Chance

Casper Ruud hat beim ATP-Masters-1000-Event in Rom als erster Spieler das Viertelfinale erreicht. Der zweifache French-Open-Finalist aus Norwegen setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen Lokalmatador Lorenzo Musetti überraschend glatt mit 6:3 und 6:1 durch und steht in Italiens Hauptstadt damit zum fünften Mal im Viertelfinale.

“Ich bin sehr glücklich mit diesem Sieg”, sagte Ruud nach der Partie. Der Norweger profitierte am Campo Centrale auch von einer fehlerhaften Vorstellung Musettis, den Probleme am linken Bein plagten. “Ich hoffe, dass er schnell wieder bei 100 Prozent ist”, meinte Ruud über den Italiener, der nach dem Turnier in Rom aus den Top Ten fallen wird.

Im Viertelfinale bekommt es Ruud mit Karen Khachanov zu tun. Der Russe besiegte Dino Prizmic mit 6:1 und 7:6 (2) und beendete damit den unerwarteten Erfolgslauf des Kroaten. In der zweiten Runde hatte Prizmic den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic aus dem Turnier geworfen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom