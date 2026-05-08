ATP Masters Rom: Novak Djokovic erlebt gegen Dino Prizmic böse Überraschung

Der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic ist beim Masters in Rom früh gescheitert. Der serbische Superstar unterlag dem Kroaten Dino Prizmic nach Satzführung in drei Durchgängen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.05.2026, 20:36 Uhr

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© Getty Images Mit einer Auftaktniederlage hat "Nole" selbst wohl auch nicht gerechnet

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Novak Djokovic hat bei Italian Open 2026 einen wahrlich bitteren Rückschlag kassiert. Der 38-Jährige verlor sein Auftaktmatch gegen den kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic mit 6:2, 2:6, 4:6 und verabschiedete sich damit überraschend früh aus dem Turnier. Für den “Djoker” war es das erste Match seit der Achtelfinal-Niederlage in Indian Wells Anfang März. Prizmic trifft in der dritten Runde entweder auf Ugo Humbert (Frankreich) oder Vit Kopriva aus Tschechien.

Zunächst schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Nach einem ausgeglichenen Beginn steigerte sich Djokovic beim Return deutlich und holte sich mit dem Break zum 4:2 erstmals klar die Kontrolle über das Match. Der Serbe verkürzte die Ballwechsel geschickt, dominierte zunehmend die Rallyes und schnappte sich den ersten Satz schließlich souverän mit 6:2.

Danach kippte das Match allerdings komplett. Prizmic startete furios in den zweiten Durchgang, nahm Djokovic sofort den Aufschlag ab und legte wenig später das zweite Break zum 3:0 nach. Während Djokovic phasenweise fahrig wirkte und sich ungewohnt viele Fehler leistete, spielte der 20-Jährige mutig und druckvoll weiter. Der Kroate sicherte sich den zweiten Satz verdient mit 6:2.

Zverev am Sonntag gegen Blockx

Im Entscheidungssatz entwickelte sich schließlich ein enger Kampf. Djokovic hielt zunächst dagegen, musste beim Stand von 2:2 aber erneut sein Service abgeben, nachdem Prizmic mehrere starke Returns ausgepackt hatte. Der Kroate brachte den Vorsprung nervenstark ins Ziel und verwandelte mit einem Ass seinen ersten Matchball. Für Djokovic endet damit auch sein erst drittes Turnier der Saison deutlich früher als erhofft.

Mittlerweile steht auch der Drittrunden-Gegner von Alexander Zverev fest: Der belgische Senkrechtstarter Alexander Blockx konnte den an 29 gereihten Niederländer Tallon Griekspoor in drei spannenden Sätzen bezwingen - Endergebnis nach 2:21 Stunden Spielzeit: 6:7 (5), 6:3, 6:4.

Das Einzel-Tableau in Rom