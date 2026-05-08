ATP Masters Rom live: Novak Djokovic vs. Dino Prizmic im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zwieten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Dino Prizmic. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 22:27 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic und Dino Prizmic treffen zum zweiten Mal aufeinander

Es wird das zweite Treffen zwischen Djokovic und Prizmic werden. Das erste ging bei den Australian Open 2024 in vier Sätzen an den Routinier.

Grundsätzlich darf man gespannt auf die Verfassung vorn Djokovic sein. Denn er hat seit seiner Niederlage gegen Jack Draper in Indian Wells kein Match mehr bestritten.

Djokovic vs. Prizmic - hier gibt es einen Liveticker

Das Match zwischen Novak Djokovic und Dino Prizmic gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X.

Hier das Einzel-Tableau in Rom