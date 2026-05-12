"Alles in Ordnung" für Paris: Fils gibt Entwarnung nach Verletzungs-Sorgen

Nachdem Arthur Fils beim ATP Masters 1000-Turnier in Rom in seinem Auftaktmatch nur vier Games bestreiten konnte, ehe er aufgeben musste, hat sich der Franzose nun via Social Media an seine Fans gewandt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 23:13 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils gibt grünes Licht für Paris.

„Ich habe während des Spiels in Rom etwas gespürt. Ich habe mit meinem Team alle Tests durchlaufen und alles ist in Ordnung. Bin schon wieder zurück im Training für Paris. Danke für die Nachrichten“, meldete sich der Franzose am Montagabend zu Wort.

Der 21-Jährige hatte am Samstag beim ATP Masters 1000-Turnier Rom in seinem Auftaktmatch gegen den italienischen Qualifikanten Andrea Pellegrino beim Stand von 0:4 aufgeben müssen. Im Anschluss waren die Sorgen vor allem bei französischen Tennisfans groß, dass der formstarke Weltranglisten-17. den Heim-Grand-Slam verpassen könnte.

Da Fils nun offiziell Entwarnung gab, dürfen wohl auch die Roland Garros-Veranstalter aufatmen. Immerhin werden dem 21-Jährigen in diesem Jahr sogar Außenseiter-Chancen auf den ganz großen Coup in der Heimat eingeräumt.

Bei den meisten Buchmachern rangiert Fils derzeit nämlich auf Platz vier der Favoriten-Liste für das zweite Grand Slam-Turnier des Jahres - vor ihm platziert sind nur der haushohe Turnierfavorit Jannik Sinner, der erste Herausforderer Alexander Zverev und die Wundertüte Novak Djokovic. Ob Fils den hohen Erwartungen tatsächlich gerecht werden kann, wird sich weisen. Glaubt man seinem neuesten Tweet, sollte zumindest der Körper seinen Ambitionen nicht im Wege stehen.

Die French Open 2026 starten am 18.5. mit der Qualifikation. Das Hauptfeld greift ab 24.5. ins Geschehen ein, das Herren-Finale wird am 7. Juni stattfinden.